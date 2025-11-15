Sieg auf Zypern, Hilfe aus Rumänien: So holt Österreich das WM-Ticket

Am Samstag (ab 17.10 Uhr live in ORF1, Anpfiff 18 Uhr) geht es für das ÖFB-Team auf der Westküste Zyperns um sehr viel. Gewinnt Österreich in Limassol gegen die Gastgeber und kommt Bosnien-Herzegowina rund drei Stunden später nicht über ein Remis gegen Rumänien hinaus, ist das Ticket für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada vorzeitig gelöst. Es wäre die erste WM-Teilnahme seit 1998. Eine Durststrecke von 27 Jahren fände ihr Ende. In Qualigruppe H geht Rot-Weiß-Rot mit zwei Punkten Vorsprung auf Bosnien in die vorletzte Runde. Gewinnen beide – Österreich und der Verfolger vom Balkan – kommt es am Dienstag im Wiener Ernst-Happel-Stadion (20.45 Uhr, live in ServusTV) zum direkten Endspiel um Platz eins. Das Hinspiel in Zenica hatte Österreich mit 2:1 für sich entschieden. „Wir haben alles in der eigenen Hand“, betonte Marcel Sabitzer.

Rangnick: „Kein Wunschkonzert – aber wir wissen, was wir können“

Teamchef Ralf Rangnick will vor der Partie in Limassol vor allem eines vermeiden: Rechenspiele. Die Konstellation sei zwar verlockend, aber zweitrangig. „Eine Qualifikation ist auch im Finish kein Wunschkonzert“, meinte Rangnick im ORF-Interview. Entscheidend sei, gegen Zypern die eigene Aufgabe zu erledigen. „Wir wissen, dass es ein unangenehmer Gegner ist, aber wir wissen auch: Wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen, sind wir in der Lage, dieses Spiel zu gewinnen.“ Sabitzer, der beim mühsamen 1:0 im Hinspiel in Linz den entscheidenden Elfmeter verwandelte, verwies auf die Ausgangslage als Tabellenführer: „Wir haben alles in unserer Hand und deshalb können wir positiv ins Spiel gehen.“ Von Nervosität will der Dortmund-Legionär nichts wissen: „Ich verspüre kein besonderes Kribbeln, aber Vorfreude.“ Innere Balance sei wichtig, um „nicht die Nerven zu verlieren“.

Finale daheim – Option „Worst Case“ mit Reiz

Auch wenn ein vorzeitiger Fixaufstieg die angenehmere Variante wäre, kann Sabitzer einem echten Endspiel gegen Bosnien am Dienstag durchaus etwas abgewinnen. „Wenn du daheim vor ausverkauftem Haus hinten raus den Lucky Punch machst, hat das auch was“, meinte der 93-fache Teamspieler. „Aber ein bisschen mehr Komfort wäre es, wenn wir es davor fixieren und dann ein schönes Spiel haben, wo nicht der ganz große Druck wäre.“ Rangnick denkt ähnlich – der Fokus liegt nun auf Zypern, alles Weitere ist Bonus.

Zypern daheim bärenstark – Warnung aus Rumänien und Bosnien

Sportlich erwartet das ÖFB-Team eine Geduldsprobe. Bereits im Hinspiel in Linz tat sich Österreich lange schwer, ehe der Elfmeter die Partie entschied. Nun kommt hinzu: Zypern ist zu Hause auf der Insel deutlich stärker einzuschätzen. Sowohl Rumänien als auch Bosnien-Herzegowina führten in der laufenden Qualifikation auswärts bereits klar mit 2:0 – und mussten sich am Ende dennoch mit einem 2:2 zufriedengeben. „Es ist eine taktisch disziplinierte Mannschaft, mit klarer Handschrift vom Trainer“, sagte Rangnick. „Die zwei Spiele haben gezeigt, dass, wenn man gegen diesen Gegner 2:0 führt, es noch nicht heißt, dass man das Spiel auch gewinnt.“ Der Auftrag sei daher klar: Konzentration über 90 Minuten, kein Nachlassen – und das eigene Tempo durchziehen.

„Zu 100 Prozent da sein“

Trotz der Warnsignale macht der Teamchef keinen Hehl aus seinem Vertrauen in die Mannschaft. „Wenn wir unsere Leistung durchbringen, wenn wir zu 100 Prozent – körperlich und mental – da sind, dann sind wir nur schwer zu schlagen“, sagte Rangnick. Auch Sabitzer sieht Österreich in der Favoritenrolle: „Wenn wir es – unsere Leistung – auf den Platz bringen, dann sind wir die stärkere Mannschaft. Wir haben uns im Hinspiel überraschen lassen.“ Das solle in Limassol nicht noch einmal passieren. Die Kritik von Rumäniens Teamchef Mircea Lucescu, Österreich sei nach der 0:1-Niederlage „ausrechenbar“ geworden, kommentierte Rangnick gelassen – und mit einem bekannten Vergleich: Das interessiere ihn so sehr „wie ein Sack Reis, der in Peking umfällt“. Mehr Gewicht habe für ihn die Unterstützung der Fans: Rund 1.700 ÖFB-Anhänger werden in Limassol erwartet. „Es wird fast eine Heimatatmosphäre sein, das zeigt auch, wie beliebt das Team ist. Das ist ein großes Kompliment für uns.“

Fast alle an Bord

Personell kann Rangnick fast aus dem Vollen schöpfen. Beim Abschlusstraining vor der Abfahrt von Paphos nach Limassol waren – mit zwei Ausnahmen – alle an Bord. Fix fehlen wird Kapitän David Alaba, der gesperrt ist. Auch Außenverteidiger Phillipp Mwene muss wegen einer Sperre zusehen. „Es schaut aus, als ob alle einsatzfähig wären, außer die beiden, die gesperrt sind“, erklärte Rangnick. „Alle anderen sind fit.“ Offen ist unter anderem die Besetzung auf der linken Seite der Viererkette und halblinks in der Defensive. Kevin Danso, Leopold Querfeld, Marco Friedl, Alexander Prass und Konrad Laimer gelten als mögliche Optionen. Im Angriff dürfte es auf einen Zweikampf zwischen Marko Arnautovic und Michael Gregoritsch hinauslaufen. Unklar ist zudem, ob Xaver Schlager nach überstandenen Wadenproblemen von Beginn an aufläuft. „Es gibt aus medizinischer Sicht keine Einwände, und er fühlt sich fit genug. Wie lange wir ihn einsetzen, werden wir sehen“, meinte der Teamchef.

Startelf steht im Kopf – das Kribbeln kommt später

Für Beobachter bleibt die vorletzte Startaufstellung dieser WM-Qualifikation ein Rätsel. Für Rangnick hingegen nicht mehr. „Für mich ist eigentlich schon klar, mit welcher Formation wir ins Spiel gehen“, sagte der Deutsche. Trotz der historischen Chance gibt sich der Teamchef am Tag vor der Partie betont ruhig. „Das Kribbeln kommt zwei Minuten vor Anpfiff, das ist bei mir immer gleich.“