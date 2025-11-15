Im Dunkeln für ein Tier gehalten: Mann (35) wird überfahren

Auf der L536 im Bezirk Kirchdorf kam es in der Nacht zu einem tragischen Unfall. Ein Lenker hielt einen hellen Umriss für ein Tier und wich aus. Kurz darauf stellte sich heraus, dass es sich um einen 35-jährigen Mann handelte.

Freitagfrüh um 3.50 Uhr war ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden Richtung Pettenbach (Oberösterreich) unterwegs. Er berichtete später, er hat „einen beigen beigefarbenen Gegenstand auf der Fahrbahn liegen sehen, ähnlich einem Hasen oder einem Rehwild“. Laut Polizei wich er sofort aus. Trotzdem „habe er den unbekannten Gegenstand jedoch mit dem Hinterreifen erfasst“.

Warnsignal stoppt den Lenker

Der Mann wollte umdrehen, um nachzusehen. Doch bevor er zurückfahren konnte, leuchtete der Reifendrucksensor auf. Er ließ den Wagen in die Einfahrt eines Firmenareals rollen. Von dort aus „verständigte er die Polizei“. Zu diesem Zeitpunkt ahnte er nicht, dass es sich um einen Menschen handelte.

Zweiter Fahrer entdeckt die Person

Nur wenige Minuten nach dem ersten Notruf meldete sich ein weiterer 57-Jähriger, diesmal aus dem Bezirk Kirchdorf. Er sagte, „dass eine Person, die vermutlich überfahren wurde, auf der Straße liege“. Am Unfallort stellte sich heraus, dass es sich um einen 35-jährigen Mann aus dem Bezirk Kirchdorf handelte. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. „Der Notarzt konnte um 4.30 Uhr nur noch den Tod des 35-Jährigen feststellen“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.