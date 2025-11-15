Mit über 100 km/h durch 30er-Zone: Polizei stoppt Jugendlichen

Mit über 100 km/h durch 30er-Zone: Ein 16-Jähriger ist in der Nacht im Bezirk Wels-Land mit einem Firmenauto vor der Polizei davongefahren und lieferte den Beamten eine riskante Verfolgung durch mehrere Ortschaften.

In Marchtrenk wollte eine Streife kurz Freitagnacht nach 1 Uhr ein Auto beim Kreisverkehr L1227/L534 anhalten. Der Lenker stoppte nur kurz und raste dann Richtung Weißkirchen davon. In der 30er-Zone von Au an der Traun fuhr er laut Polizei mit über 100 km/h weiter. Die Fahrt wurde noch gefährlicher, als er über die B1 schoss und das Auto kurz abhob. Auch den Kreisverkehr bei der Weißkirchnerstraße nahm er geradeaus. „Kurz darauf brach die Streife die Nachfahrt aufgrund der hohen Geschwindigkeiten vorläufig ab. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Verfügungsberechtigte des Firmenautos ermittelt werden“, heißt es vonseiten der Beamten.

16-Jähriger flüchtet aus „Angst“

So stellte sich heraus: Am Steuer saß dessen 16-jähriger Sohn, der gerade seine L17-Ausbildung macht. Das Auto konnte geortet und angehalten werden. Der Jugendliche erklärte, er sei nur geflüchtet, weil er „Angst gehabt habe“. Der Bursch aus dem Bezirk Wels-Land wird nun wegen Fahrens ohne Lenkberechtigung und mehrerer massiver Überschreitungen angezeigt. Außerdem wird geprüft, ob er noch als verkehrszuverlässig gilt. Laut Polizei kam es zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Zusätzlich mussten an diesem Abend zwei alkoholisierte Autofahrer ihren Führerschein abgeben.