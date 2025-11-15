Lagerfeuer auf Schnellstraße entzündet: Feuerwehr muss ausrücken

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Feuerwehr Gloggnitz in der Samstagnacht gerufen. Insassen eines Pannenfahrzeuges entzündeten ein Lagerfeuer neben der Straße.

In Gloggnitz heulten am 15. November um etwa zwei Uhr die Sirenen. Die örtliche Feuerwehr wurde zu einem mutmaßlichen Fahrzeugbrand auf die Semmering-Schnellstraße alarmiert. Am Einsatzort stellten die Florianis jedoch fest, dass neben der Straße ein Lagerfeuer angezündet wurde.

Feuerwehr „bekämpfte“ das Lagerfeuer

Zuvor hatte ein Kleintransporter eine Panne. Die Insassen warteten laut eigenen Angaben schon seit drei Stunden auf den Pannendienst. Weil ihnen kalt wurde und die Heizung des Wagens ebenfalls defekt war, entzündeten sie kurzerhand ein Lagerfeuer. Das Brennholz stammte aus einem Wald, der an die Straße grenzt. Die Feuerwehr musste das Feuer ablöschen. Kurz darauf traf auch der Abschleppdienst ein.

Kopfschütteln bei den Einsatzkräften

„In meinen mehr als 40 Jahren im Einsatzdienst habe ich schon sehr viel erlebt und gesehen. Dennoch gibt es immer wieder Überraschungen – vor allem bei kuriosen Einsätzen wie jenem, den wir heute Nacht erlebt haben“, schreibt Einsatzleiter Brandrat Thomas Rauch auf dem Facebook-Kanal der Gloggnitzer Feuerwehr.