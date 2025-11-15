Skip to content
Durch den Unfall kam es auf der Autobahn zu einem erheblichen Stau, eine Totalsperre war notwendig.
Hall in Tirol
15/11/2025
Einsatz auf der A12

80-Jährige überschlägt sich auf der Autobahn

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagabend auf der Inntalautobahn. Ein Auto überschlug sich, insgesamt wurden vier Personen verletzt.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)

Die 80-jährige Frau war am 14. November um etwa 22:30 Uhr auf der Inntalautobahn in Richtung Osten unterwegs, als sich vor ihr ein 18-jähriger Autofahrer einordnete. Aus noch ungeklärten Gründen stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Wagen der Frau überschlug sich dabei und blieb am Dach liegen.

Vier Personen mussten ins Krankenhaus

Die Frau erlitt infolgedessen Verletzungen unbestimmten Grades. Der junge Mann und seine beiden Beifahrer wurden ebenso verletzt. Nach der Erstversorgung wurden die Unfallopfer in das Landeskrankenhaus Hall eingeliefert. Die A12 wurde für die Rettungsarbeiten 40 Minuten lang gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.11.2025 um 16:07 Uhr aktualisiert
