Mikaela Shiffrin dominiert Slalom in Levi

Eine eindrucksvolle Leistung zeigte die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin beim ersten Damenslalom in Levi. Mit Laufbestzeit in beiden Durchgängen fuhr sie zum Sieg.

Der erste Damen-Slalom der alpinen Skisaison wurde von Mikaela Shiffrin regelrecht dominiert. Die 30-Jährige Amerikanerin stampfte bereits im ersten Durchgang mit der Startnummer 3 einen Vorsprung von 1,08 Sekunden auf die zweitplatzierte Albanerin Lara Colturi in die Piste.

Eine ÖSV-Athletin in den Top 10

Im zweiten Durchgang im finnischen Levi konnte Ski-Sternchen Shiffrin ihre Leistung nochmals verbessern und landete mit 1,66 Sekunden klar ganz oben auf dem Stockerl. Colturi konnte ebenfalls überzeugen und hielt den zweiten Platz. Dritte wurde überraschend die deutsche Emma Aicher, die im nach dem ersten Lauf noch den siebten Platz belegte. Die beste Dame des ÖSV wurde Katharina Liensberger mit Rang 10.

Shiffrin „genoss“ das Skifahren

„Es ist ein gutes Gefühl, hier wieder zu gewinnen. Am Ende habe ich schon Druck, aber ich habe das Rennen und das Skifahren einfach wirklich genossen“, sagte Shiffrin im Interview mit dem ORF. Sie darf sich nun 102-fache Weltcupsiegerin nennen.