PKW-Lenker beim Auffahren auf Autobahn in Kundl schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 55-jähriger Autofahrer bei einem Unfall am Autobahnzubringer in Wörgl zu. Feuerwehr und Rettung waren im Einsatz.

Am Vormittag des 15. Novembers wollte ein 55-Jähriger auf den Autobahnzubringer Wörgl Richtung Westen auffahren. Mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit touchierte er jedoch einen Betonsockel und blieb auf einem Kreisverkehr stehen. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt, und in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Im Einsatz waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wörgl und der Rettungsdienst mit Notarzt.