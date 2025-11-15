Arnautovic schießt Österreich zum Sieg gegen Zypern

Die ÖFB-Auswahl gewinnt das Auswärtsspiel auf Zypern souverän mit 2:0. Die beiden Treffer werden von Rekordtorschütze Arnautovic erzielt. Mit diesem Sieg sorgt die Mannschaft nun für bessere Chancen auf eine WM-Teilnahme.

Pünktlich um 18 Uhr pfeift Schiedsrichter Urs Schnyder die Partie Österreich gegen Zypern in Limassol an. Die heimischen Zyprioten kommen zunächst besser ins Spiel und machen den Österreichern klar, dass ein Sieg heute keine leichte Aufgabe ist. Dennoch kommt Österreich zu einigen Chancen, bis Christoph Baumgartner in Minute 17 im Strafraum gefoult wird. Der Schiedsrichter zeigt auf den Elfmeterpunkt, und Marco Arnautovic verwandelt den Strafstoß zum 1:0 für Österreich.

Österreich hält die Führung bis zur Pause

Zypern wird darauf noch aktiver, doch die rot-weiß-rote Abwehr steht stabil und Stefan Posch und Marcel Sabitzer kreieren weitere Topchancen. Kurz vor der Halbzeitpause sieht Zypern-Kapitän Grigoris Kastanos noch die gelbe Karte, weil er Arnautovic zu Boden brachte.

Arnautovic macht seinen zweiten Treffer

Beide Mannschaften kommen gestärkt aus der Kabine, die Österreicher haben die Fans im Rücken, sie machen ordentlich Stimmung. In der 55. Spielminute klingelt es dann erneut im Kasten der Zyprioten. Rekordspieler Arnautovic bekommt vor dem Tor plötzlich den Ball, und netzt seelenruhig ein. Kurz darauf wird er ausgewechselt, für ihn kommt Michael Gregoritsch. Ebenfalls ersetzt Patrick Wimmer den Mittelfeldspieler Xaver Schlager. In Minute 65 tauschen die Zyprioten gleich dreifach, Trainer Mantzios kann natürlich nicht zufrieden sein. Die Österreicher haben die Zügel der Partie weiterhin in der Hand. In der 69. Minute grätscht Zypern-Spieler Andreas Shikkis Wimmer von hinten um, und sieht Gelb.

Schlussphase: Erstärkte Zyprioten und ein Pfostentreffer

Zypern ist unter Zugzwang und erhöht daraufhin den Druck, die Österreicher werden leicht unkonzentriert. Dennoch ist keine große Gefahr vorhanden, Zypern schafft keinen einzigen Torschuss. Wimmer hingegen erhöht sogar fast, trifft aber nur die Stange. Beide Teams wechseln kurz vor Schluss nochmals, von den österreichischen Rängen hört man bereits: „O, wie ist das schön!“ Nach drei Minuten Nachspielzeit pfeift Schiri Schnyder ab, und Österreich kommt der WM einen Riesenschritt näher.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.11.2025 um 20:01 Uhr aktualisiert