Österreich
15/11/2025
Wolken und Regen

So wird das Wetter in Österreich am Sonntag

Wolkig ist wohl die beste Beschreibung für die Wetterprognose am Sonntag. Für Österreichs Südwesten ist zudem Regen angesagt. Das Thermometer bleibt bei maximal 15 Grad stehen.

Am Sonntag ziehen von Südwesten her Wolken über dem Land auf, und im Verlauf des Tages kann es dort zu Regen kommen, so die GeoSphere Austria. Im Osten sind ebenfalls Wolken und teilweise auch anhaltender Nebel möglich, die Sonne zeigt sich dann doch später. Der Wind weht schwach bis mäßig von Südosten bis Westen, die Höchsttemperaturen betragen acht bis 15 Grad.

