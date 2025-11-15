Massive Fan-Gewalt nach Regionalligaspiel: „Warum eskaliert man so?“

Rund 15 gewaltbereite Tiroler Risikofans begannen mit deutlichen Provokationen in Richtung Osttribüne, wo sich ca. 70 Fans des SCR Altach aufhielten. „Dort attackierten diese Vermummten mehrere SCR-Fans durch Faustschläge und Tritte. Auch gegen am Boden liegende SCR-Fans wurde erhebliche Gewalt angewandt. Danach kletterten weitere vermummte Wacker Fans über die Brüstung auf das Spielfeld, wo sie sich neu formierten und schließlich mittels Platzsturm das gesamte Spielfeld betraten und neuerlich in Richtung Ost- bzw. Südtribüne drängten“, berichtet die Polizei. Und weiter: „Es kam zu mehreren tätlichen Übergriffen zwischen den beiden Fanlagern und zwischen Wacker Fans und den Exekutivbeamten.“

Großeinsatz folgte nach Spielende

Die Beamten standen unter erheblichem Bewurf (Tische, Mülltonnen, Stangen). Gegen 17.30 Uhr wurden die Busse der Fans von Wacker Innsbruck aus dem Nordbereich geleitet und unter Polizeibegleitung auf die A14 gelotst. Etliche Streifen aus den umliegenden Bezirken wurden zusammengezogen. „Erst nachdem diese Streifen vor Ort waren, konnte durch koordiniertes Vorgehen der Exekutivkräfte die Lage beruhigt und die Wacker-Fans zurück in Richtung ihrer Fahrzeuge/Busse gedrängt und unter Kontrolle gehalten werden“, berichtet die Polizei von dem Einsatz.

Polizistinnen attackiert

Zwei Beamtinnen wurde gegen deren Oberkörper getreten und ein Beamter zog sich eine Prellung am linken Unterarm zu. Alle Beamten konnten ihre Dienste fortsetzen. Es kam zu einer bislang unbekannten Anzahl an Sachbeschädigungen sowie einer bisher unbekannten Anzahl an Körperverletzungen.

Vorfall sorgt für zahlreiche Reaktionen

Der FC Wacker Innsbruck veröffentliche nach Spielende ein Posting mit dem Ergebnis des Spiels. Darunter finden sich etliche Kommentare, die auf die Eskalation Bezug nehmen. „Echt beschämend“ schreibt ein User. In einem anderen Kommentar heißt es: „Ich wollte euch immer wieder in der Bundesliga sehen, da ihr da für mich hin gehört, aber nach solchen Ausschreitungen habt ihr da nichts mehr verloren. Es war ein Regionalliga Match und von Altach war kaum jemand da. Warum eskaliert man so? Es war niemand da, der provozieren hätte können.“ Die Szenen nach dem Spiel schockieren. „Schämt euch! Was eure Fans aufgeführt haben, hat im Fußball nichts verloren!“, wird in einem weiteren Kommentar kritisiert. Der Fußballverein selbst hat zu den Vorfällen bislang noch nicht Stellung bezogen.