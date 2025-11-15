Brand auf Bauernhof: 60 Tiroler Florianis im Einsatz

Am heutigen Samstagnachmittag, um circa 13.40 Uhr kam es in Silz zu einem Brandgeschehen in einem landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäude. Daraufhin rückten 50 Mann der Feuerwehr aus.

Ein 50-jähriger Landwirt hat in seinem Schafstall neu eingestreut und dafür Feinkalk unter das trockene Stroh gemischt. Rund zwei Stunden später bemerkten Nachbarn die Rauchentwicklung im Stall und informierten den Mann.

Schafe in Sicherheit gebracht

Dieser und die Nachbarin brachten daraufhin die 20 Schafe aus dem Stall und konnten gemeinsam mit der eintreffenden Feuerwehr das in Brand stehende Stroh löschen. „Nach Rücksprache mit dem Brandermittler der Polizei, dürfte die Ursache für den Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit eine chemische Reaktion zwischen dem ungelöschten Kalk, Wasser und Urin der Schafe gewesen sein, der anschließend das trockene Stroh in Brand gesetzt hat“, heißt es von den Beamten.

Niemand wurde verletzt

Durch den Brand entstand kein Sachschaden am Gebäude und es wurden weder Menschen noch Tiere verletzt. Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Silz mit rund 60 Einsatzkräften und der Rettungsdienst. Der Einsatz dauerte circa eineinhalb Stunden