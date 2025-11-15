Hohe Summe ging an „Immobilienmarkler“, aber Objekt stand nie zu Miete

In Innsbruck ist eine perfide Betrugsmasche aufgeflogen: Ein bislang Unbekannter gab sich über Wochen als Makler eines renommierten Immobilienunternehmens aus und kassierte hohe Anzahlungen für ein Objekt, das nie zur Miete stand.

Im Zeitraum vom zumindest 11. Oktober 2025 bis 15. November 2025 gab sich eine bislang unbekannte Täterschaft als Immobilienmakler eines renommierten österreichischen Immobilienmaklers aus. Dieser erweckte den Anschein, ein Wohnobjekt in Innsbruck vermieten zu wollen. Vier Opfer unterschrieben einen vorgefertigten Mietvertrag und tätigen Zahlungen auf ein österreichisches Konto.

Es kam zu vermeintlichen Schlüsselübergaben

„Hierbei entstand bislang ein insgesamter Schaden in der Höhe eines niedrigen 5-stelligen Eurobetrages“, berichtet die Polizei. Und weiter: „Es konnte bislang erhoben werden, dass es am 15. November 2025 zu mehreren vermeintlichen Schlüsselübergaben am Objekt gekommen ist. Das genannte Objekt wird vom Wohnhausinhaber über „AirBNB“ vermietet. Im Zeitraum der vorgetäuschten Besichtigungstermine gibt es eine aufrechte Buchungsbestätigung. „Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgt die Berichterstattung an die zuständigen Behörden“, heißt es abschließend von der Polizei.