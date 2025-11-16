S5-Drama bei Krems: Vater und Tochter sterben bei Horror-Crash

Auf der Stockerauer Schnellstraße (S5) zwischen Jettsdorf und Stratzdorf (Bezirk Krems) sind am Samstagnachmittag ein Vater und seine Tochter bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Gegen 17.30 Uhr kam es auf der S5 in Fahrtrichtung zwischen Jettsdorf und Stratzdorf zu einer heftigen Kollision zwischen zwei Autos. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall seitlich in die Straßengräben geschleudert, eines davon überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Für zwei Insassen kam jede Hilfe zu spät. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen Vater und seine Tochter. Die Tochter dürfte am Steuer gesessen sein.

„Grauenhaftes Bild“ für die Einsatzkräfte

Einsatzleiter Stefan Brunner von der Feuerwehr Gedersdorf schilderte gegenüber noe.ORF.at die Situation am Unfallort als äußerst belastend: In einem der Fahrzeuge fanden die Einsatzkräfte eine leblose Person, die zweite Tote lag mitten auf der Fahrbahn. Das andere Auto lag seitlich im Graben, darin vier verletzte Personen. Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um Verletzte zu versorgen, die Unfallstelle zu sichern und die Wracks zu bergen.

Vier Verletzte ins Spital gebracht

Bei den vier Verletzten handelt es sich laut Polizei um zwei Erwachsene und zwei Kinder. Sie wurden noch an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend mit Rettungswagen und unter notärztlicher Begleitung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Aufgrund der Witterungsverhältnisse war ein Einsatz der Flugrettung nicht möglich, wie betont wurde. Angaben zum genauen Gesundheitszustand der Verletzten lagen zunächst nicht vor.

Motorblock prallt auf drittes Auto

In den Unfall wurde auch ein drittes Fahrzeug hineingezogen. Der Zusammenstoß der beiden Hauptbeteiligten dürfte so heftig gewesen sein, dass der Motorblock eines der Unfallautos herausgerissen wurde und auf die Motorhaube des dritten Pkw prallte. Der Lenker dieses Fahrzeugs dürfte nach ersten Informationen unverletzt geblieben sein. Sein Auto wurde dennoch erheblich beschädigt.

S5 stundenlang gesperrt – Ursache unklar

Die Stockerauer Schnellstraße musste nach dem Unfall in beiden Richtungen für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, es kam zu Verzögerungen. Noch am Abend waren Aufräum- und Bergearbeiten im Gange. Drei Feuerwehren standen im Einsatz, um die Autowracks abzutransportieren. Auch die Straßenmeisterei war vor Ort, um Fahrbahn und Straßengraben zu sichern und zu reinigen.