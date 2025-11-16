Comeback-Termin steht: Wann Hirscher wieder angreift

Der 36-Jährige, der inzwischen für die Niederlande an den Start geht, kehrt nicht wie spekuliert bei den Dezember-Rennen in Nordamerika zurück, sondern steigt wohl erst im Jänner ein.

Nach der verletzungsbedingten Unterbrechung seines ersten Comebacks im Dezember des Vorjahres war lange offen, wann Marcel Hirscher wieder ins Weltcup-Geschehen eingreifen wird. Klar ist nun: Nicht vor Jänner. Der Salzburger, der nach seinem Nationenwechsel für die Niederlande fährt, lässt sowohl den Riesentorlauf in Sölden als auch den Slalom in Levi aus. Auch ein Antreten bei den Nordamerika-Rennen im Dezember ist vom Tisch. Das bestätigte sein Management am Samstagabend. Stattdessen plant Hirscher seinen Wiedereinstieg mit den traditionellen Klassikern: Madonna di Campiglio, Adelboden, Wengen, Kitzbühel und Schladming stehen auf seinem Fahrplan – alles Schauplätze, an denen er in der Vergangenheit schon mehrfach brilliert hat. Wenige Wochen später folgen die Olympischen Winterspiele 2026.

Alles auf Bormio: Olympia als großes Ziel

Mit der Comeback-Entscheidung wird auch deutlich, worauf Hirscher seinen Blick richtet: auf die Olympischen Spiele im Februar 2026. Die Herrenbewerbe im Riesentorlauf und im Slalom finden in Bormio statt – auf einer Strecke, die als selektiv und körperlich fordernd gilt. Hirscher plant Starts in beiden seiner Paradedisziplinen. Dass er dafür den Saisonbeginn auslässt, ist Teil einer klaren Strategie: kein zu früher Wettkampfeinstieg, keine zusätzlichen Risiken in einem Winter, der auf ein einziges Ziel zuläuft.

Kreuzbandriss, Virus, Trainingsrückstand

Der Weg zurück war alles andere als geradlinig. Nach seinem Kreuzbandriss im Dezember brauchte es neun Monate Reha, ehe Hirscher wieder regulär belastet werden konnte. Laut Umfeld begann er erst rund vier Wochen später als die Konkurrenz mit dem Schneetraining – ein Handicap, das sich über die Saison hinweg summieren kann. Die ersten Einheiten auf Ski absolvierte er in den Indoorhallen von Zoetermeer und Hamburg-Wittenburg – gewissermaßen „therapeutisches Skifahren“, um das Knie kontrolliert an die Belastung heranzuführen. Zusätzlich kam eine Virusinfektion zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Drei weitere Wochen Trainingspause warfen Hirscher zurück. Aktuell soll er bei etwa 22 Skitrainingstagen liegen – in etwa einem Drittel dessen, was um diese Jahreszeit in einem vollen Weltcupaufbau üblich wäre. In seiner ersten Comebacksaison 2024 waren es bis zur Verletzung deutlich über 50 Tage auf Schnee. Diese Lücke soll bis Jänner möglichst geschlossen werden.

Vertraute Gesichter im Hintergrund

Dass Hirscher sein Comeback langfristig und professionell vorbereitet, zeigt ein Blick auf das Team rund um ihn. Zentralfigur bleibt sein Vater Ferdinand Hirscher, der schon während der Phase seiner acht Gesamtweltcupsiege als enger Berater und Materialtüftler fungierte und auch jetzt wieder intensiv an Ski, Setup und Abstimmung arbeitet. Auf der Piste betreuen ihn Stefan Kronberger und Armin Triendl als Coaches. Für Athletik ist wie früher Gernot Schweizer zuständig, für Physio und Kondition Tim Schweizer – ein eingespieltes Umfeld, das Stabilität geben soll, während Hirscher sich in der neuen Rolle als niederländischer Weltcupstarter zurückkämpft.

„Voll im Plan“ – Comeback zum „logischen Zeitpunkt“

Aus dem Umfeld heißt es, Hirscher liege trotz aller Rückschläge „voll im Plan“. Das Comeback im Jänner sei nach Kreuzbandriss und Virus die logische Variante: nicht zu früh in den Rennbetrieb einsteigen, aber rechtzeitig, um vor Olympia ausreichend Rennen und Rhythmus sammeln zu können. Die Jänner-Rennen mit dichtem Programm und hoher Dichte an Weltklassefahrern gelten zudem als idealer Härtetest: Wer dort konkurrenzfähig ist, kann auch beim Saisonhöhepunkt angreifen.

Maier: „Trau ihm alles zu“ – sogar Olympiagold

Unterstützung bekommt Hirscher auch von prominenter Seite. Sein Salzburger Landsmann Hermann Maier zeigte sich in einem ORF-Interview überzeugt davon, dass Hirscher aus dem ersten, jäh beendeten Comebackjahr die richtigen Schlüsse gezogen hat. Die Planung sei verbessert, sagt Maier: Der Verzicht auf die ersten Rennen nehme Druck aus der Anfangsphase der Saison, in der die Aufmerksamkeit besonders groß wäre. Körperlich habe sich Hirscher weiterentwickelt. Maier geht deshalb weit in seiner Prognose: Er traue Hirscher „alles zu“ – sogar einen Olympiasieg in Bormio.