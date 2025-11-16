WM-Quali: Auf Österreich wartet ausverkaufter Showdown in Wien

Österreich erledigt seine Pflicht, doch die Entscheidung ist vertagt: Mit einem 2:0-Sieg auf Zypern bleibt das ÖFB-Team an der Spitze seiner WM-Qualifikationsgruppe. Bosnien gewann ebenfalls, dadurch kommt es zum Showdown in Wien.

Sportlich lieferte Österreich am Samstag in Limassol genau das, was verlangt war. Die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick setzte sich gegen Zypern mit 2:0 durch und behauptete damit die Tabellenführung. Mit nun 18 Punkten liegt das ÖFB-Team weiter zwei Zähler vor Bosnien-Herzegowina, das auf 16 Punkte herankam. Die Konstellation vor dem letzten Spieltag ist damit klar: Österreich geht mit einem Vorsprung ins entscheidende Duell, Bosnien muss in Wien gewinnen, während Rangnicks Elf bereits ein Remis für Platz eins und damit das direkte WM-Ticket reicht. „Wir sind noch immer Erster“, erinnerte Mittelfeldspieler Romano Schmid am Flughafen und machte deutlich, dass trotz der bosnischen Aufholjagd Grund zur Zuversicht besteht.

Arnautovic als Doppel-Torschütze in Limassol

Der Sieg auf Zypern trug die klare Handschrift von Marko Arnautovic. Der Rekordspieler und Rekordtorschütze des Nationalteams übernahm in der 18. Minute Verantwortung, als Christoph Baumgartner im Strafraum gefoult wurde. Den fälligen Elfmeter verwertete Arnautovic souverän zur Führung. Nach der Pause legte der 35-Jährige nach und stellte in der 55. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 2:0. Es waren seine Tore Nummer 46 und 47 im ÖFB-Dress. „Ich bin glücklich, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Dafür bin ich da, solange ich auf meinen Beinen stehen kann, bin ich für das Team da“, sagte Arnautovic im ORF-Interview.

Hoffnung aus Zenica – und die kalte Dusche nach der Pause

Während Österreich Richtung Flughafen aufbrach, durfte die Mannschaft kurzzeitig auf ein vorzeitiges WM-Fest hoffen. Rumänien lag zur Pause in Zenica mit 1:0 voran, auch ein Remis hätte gereicht, um dem ÖFB-Team bereits am Samstagabend das WM-Ticket zu sichern. Nach dem Seitenwechsel wendete sich jedoch das Blatt. Bosnien kam mit deutlich mehr Energie aus der Kabine. Routinier Edin Dzeko sorgte kurz nach Wiederbeginn per Kopf für den Ausgleich. Eine Rote Karte für den Rumänen Denis Dragus brachte die Gastgeber zusätzlich in Überzahl und in eine Phase des Dauerangriffs. Der 20-jährige PSV-Legionär Esmir Bajraktarevic schlenzte den Ball schließlich rund zehn Minuten vor Schluss sehenswert ins lange Kreuzeck und avancierte damit zum Matchwinner, ehe Haris Tabakovic in der Nachspielzeit mit dem 3:1 den Endstand fixierte. Damit war klar: Bosnien erzwingt das direkte Duell in Wien, die Entscheidung über Platz eins fällt erst am Dienstagabend.

Showdown im Happel-Stadion mit leichtem Vorteil für Österreich

Der Blick richtet sich nun voll auf das Ernst-Happel-Stadion. Dort treffen am Dienstag zwei Mannschaften aufeinander, die mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in das Spiel gehen. Österreich hat den Heimvorteil und den Punkt Vorsprung im Rücken, Bosnien steht unter Zugzwang und muss auf Sieg spielen. Für die Gäste kommt erschwerend hinzu, dass sie einige gesperrte Spieler vorgeben müssen, darunter wichtige Kräfte in der Verteidigung. Österreich wiederum kann auf eine breite Unterstützung von den Rängen zählen und darauf bauen, dass die Mannschaft unter Rangnick in großen Spielen immer wieder zusätzliche Energie freisetzen konnte.

Rumänien darf auch noch hoffen

Rumänien hat sich trotz der Niederlage in Zenica noch nicht vollständig aus dem Rennen verabschiedet und kann mit einem Heimsieg gegen San Marino darauf hoffen, über die Nations League doch noch einen Play-off-Platz zu ergattern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2025 um 09:04 Uhr aktualisiert