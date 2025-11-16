Traurige Spitze: In Niederösterreich gibt es die meisten Verkehrstoten

Seit 1995 sind in Niederösterreich über 5.600 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen – so viele wie in keinem anderen Bundesland. Dahinter folgen Oberösterreich mit 3.978 Toten und die Steiermark mit 3.397 Todesopfern. Die niedrigsten Zahlen verzeichnen Vorarlberg mit 671, Wien mit 903 und das Burgenland mit 939 Verkehrstoten seit 1995. Der Weltgedenktag für Straßenverkehrsopfer macht damit auch sichtbar, wie ungleich die Last schwerer Unfälle in Österreich verteilt ist. Vor allem auf den weitverzweigten Landes- und Bundesstraßen Niederösterreichs kommt es immer wieder zu schweren Kollisionen mit tödlichem Ausgang.

Rückgang um 74 Prozent – Wirkung von Maßnahmen

Trotz der hohen Gesamtsumme zeigt der Langzeitvergleich: Die Zahl der Verkehrstoten ist in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zurückgegangen. 1995 starben in Niederösterreich noch 332 Menschen im Straßenverkehr, im Vorjahr waren es 84 – ein Minus von rund 74 Prozent. Der VCÖ führt diesen Rückgang unter anderem auf eine Reihe von Maßnahmen zurück, die seit Mitte der 1990er Jahre umgesetzt wurden. Dazu zählen die Senkung des Alkohol-Limits von 0,8 auf 0,5 Promille, der Mehrphasenführerschein für Fahranfängerinnen und Fahranfänger sowie das Vormerksystem. Auch die Ausweitung von Tempo-30-Zonen in Gemeinden und Städten habe einen Beitrag geleistet, ebenso verstärkte Polizeikontrollen, der Einsatz von Alkovortestgeräten und Instrumente wie Section Control auf besonders gefährdeten Streckenabschnitten.

Österreich im europäischen Vergleich im Hintertreffen

Trotz der Verbesserungen steht Österreich im europäischen Vergleich weiterhin schlecht da. Im Vorjahr kamen hierzulande 38 Menschen pro Million Einwohnerinnen und Einwohner bei Verkehrsunfällen ums Leben. In Schweden waren es nur 20 – also etwa halb so viele. Auch die Schweiz, die Österreich in vielen Punkten ähnelt, verzeichnete im Vorjahr mit 250 Verkehrstoten um 101 weniger Todesopfer als Österreich. Für den VCÖ ist das ein deutliches Signal, dass weitere Anstrengungen nötig sind. „Österreich braucht mehr unfallvermeidende Maßnahmen und muss stärker gegen die Hauptunfallursachen für tödliche Verkehrsunfälle – Ablenkung und zu hohes Tempo – vorgehen“, sagt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky.

Handy am Steuer, Tempo 80 und mehr Radwege

Konkret fordert der VCÖ unter anderem, dass das Handy am Steuer in das Vormerksystem aufgenommen wird. Wer mit dem Smartphone am Ohr oder beim Tippen am Lenkrad erwischt wird, soll damit spürbare Konsequenzen zu erwarten haben. Zudem setzt sich der Verkehrsclub dafür ein, auf Freilandstraßen häufiger Tempo 80 statt 100 km/h vorzuschreiben. Niedrigeres Tempo soll das Unfallrisiko senken und die Folgen von Kollisionen abmildern. Ein weiterer zentraler Punkt ist der Ausbau der Radinfrastruktur sowie verstärkte Verkehrsberuhigung in Wohngebieten. Jaschinsky verweist darauf, dass es im vergangenen Jahr auf baulich getrennten Radwegen in Österreich keinen einzigen tödlichen Radunfall gegeben habe – ein Hinweis darauf, wie stark sichere Infrastruktur wirkt.

Zahl der Toten wieder im Steigen

Trotz aller Fortschritte zeigt die aktuelle Entwicklung, dass es keine Entwarnung gibt. In Niederösterreich sind im laufenden Jahr bereits 96 Menschen im Straßenverkehr tödlich verunglückt – deutlich mehr als im gesamten Vorjahr mit 84 Toten. Der Weltgedenktag für Straßenverkehrsopfer sei daher „nicht nur ein Gedenktag für die vielen Menschen, die bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind, sondern auch eine Mahnung an die Politik, verstärkte Verkehrssicherheitsmaßnahmen umzusetzen“, betont VCÖ-Expertin Jaschinsky.