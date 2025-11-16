Polarluft im Anmarsch: Hier wird Österreich jetzt richtig winterlich

Österreich steht vor dem ersten markanten Wintereinbruch der Saison. In den kommenden Tagen rauschen die Temperaturen in den Keller, an der Alpennordseite und in vielen höher gelegenen Regionen wird aus Regen Schnee.

Noch zeigt sich der Sonntag vielerorts von seiner milden Seite. An der Alpennordseite und im Nordosten startet der Tag mit einzelnen Schauern, im Tagesverlauf lockert es dort aber auf, zeitweise kommt sogar die Sonne durch. Lediglich im oberösterreichischen Donauraum hält sich zäher Nebel teils bis in den Nachmittag hinein. Von Vorarlberg über Tirol und Salzburg bis nach Kärnten dominieren hingegen bereits dichte Wolken. Hier beginnt es im Laufe des Nachmittags und Abends leicht zu regnen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen, föhnige Tendenzen machen sich im Bergland bemerkbar. Noch einmal steigen die Temperaturen auf für die Jahreszeit milde 8 bis 16 Grad.

Montag: Kaltfront bringt Regen, Schnee und Wind

Mit Beginn der neuen Woche stellt sich die Wetterlage deutlich um. Ein Tief über Norditalien und eine markante Kaltfront von Nordwesten sorgen für unbeständiges und zunehmend kühles Wetter. Bereits in der Früh und am Vormittag regnet es verbreitet, teils kräftig. Die Schneefallgrenze liegt zunächst noch zwischen 1.500 und 2.000 Metern, sinkt aber im Tagesverlauf von Nordwesten her immer weiter ab – bis zum Abend teilweise auf etwa 700 Meter. In der Nacht auf Dienstag schneit es entlang der Alpennordseite dann bis in viele Täler hinunter, auch wenn die Intensität der Niederschläge nachlässt. Dazu frischt der Wind lebhaft, im Osten zeitweise kräftig auf und dreht auf Nordwest. Die Höchstwerte gehen spürbar zurück und liegen nur noch zwischen rund 5 Grad im Westen und bis zu 13 Grad im Südosten.

Dienstag: Schnee in den Bergen, deutlich kälter im ganzen Land

Der Dienstag beginnt im Nordosten oft schon mit reichlich Sonne, sonst dominieren zunächst noch Wolken. In den Nordalpen kann es vereinzelt leicht schneien, ganz im Süden fällt unterhalb von etwa 700 Metern noch Regen. Im Tagesverlauf setzt sich in weiten Landesteilen ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix durch, die Schauer klingen ab und das Wetter beruhigt sich. Der Nordwestwind weht anfangs noch mäßig bis lebhaft, lässt ab Mittag aber nach. Temperaturmäßig ist der Wintereinbruch nun überall spürbar: Die Tageshöchstwerte liegen vielerorts nur mehr zwischen etwa -1 und +7 Grad. In höheren Lagen bleibt es ganztägig frostig.

Mittwoch: Frostiger Start, freundlicher Herbsttag

Am Mittwoch präsentiert sich das Wetter meist von seiner ruhigen Seite. Nach einer verbreitet frostigen Nacht scheint vielerorts die Sonne, nur stellenweise hält sich Nebel stärker.Im Laufe des Nachmittags ziehen aus Westen zwar zunehmend Wolken auf, vor allem im Bereich des Bodensees und im westlichen Bergland. Erst ab dem späten Abend sind dort einzelne Regentropfen oder Schneeflocken möglich. In weiten Teilen des Landes verläuft der Tag aber noch trocken und freundlich. Der Wind spielt nur eine untergeordnete Rolle und bleibt meist schwach. Die Temperaturen kommen auch tagsüber kaum über -2 bis +6 Grad hinaus – der Winter hat Österreich damit fest im Griff.