/ ©LPD Stmk
Foto auf 5min.at zeigt eine Polizeikontrolle in der Nacht
Eine Zivilstreife stoppte drei Lenker, die viel zu schnell unterwegs waren.
Linz/OÖ
16/11/2025
Raser gestoppt

Mit über 100 km/h durch Linz: Polizei zieht drei Lenker aus dem Verkehr

In Linz und Traun hat die Polizei drei Autofahrer erwischt, die in der Salzburger Straße viel zu schnell unterwegs waren. Zwei von ihnen mussten den Führerschein sofort abgeben.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)

Am Samstagabend, dem 15. November, führte eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich gezielte Kontrollen in der Salzburger Straße durch. Laut Landespolizeidirektion lag der Fokus auf der „Raser- und Tuningszene“. Schon nach kurzer Zeit erwischten die Beamten einen 18-jährigen Probeführerscheinbesitzer, der bei erlaubten 50 km/h mit 114 km/h gemessen wurde. Kurz danach stoppten sie einen 54-Jährigen, der im gleichen Bereich mit 109 km/h unterwegs war. Beim Alkotest zeigte das Gerät 0,94 Promille. Beiden wurde der Führerschein sofort abgenommen. Ein weiterer Lenker fiel ebenfalls auf. Er raste mit 115 km/h durch einen Abschnitt, in dem 70 km/h erlaubt sind. Zusätzlich stellte sich heraus, dass er gar keinen Führerschein besitzt. Er wurde angezeigt.

