/ ©LPD Stmk
Symbolfoto
Foto auf 5min.at zeigt eine Polizeikontrolle in der Nacht
Der Fahrer verhielt sich den Beamten gegenüber sehr aggressiv.
Bad Häring
16/11/2025
Alkotest verweigert

Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand bei Kontrolle

Ein 55-jähriger Mann wurde nach einer Verkehrskontrolle nahe Wörgl festgenommen. Er saß alkoholisiert am Steuer und wollte die Polizisten verletzen.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(53 Wörter)

Als die Polizeistreife am Samstag kurz nach 20 Uhr den 55-jährigen Lenker eines PKW kontrollierte, forderte sie ihn zu einem Alkotest auf. Der Mann widersetzte sich dieser Anweisung, beleidigte die Beamten und schlug in deren Richtung. Daraufhin wurde der Mann vorübergehend festgenommen, nun folgt eine Anzeige.

