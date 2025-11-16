Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand bei Kontrolle

Ein 55-jähriger Mann wurde nach einer Verkehrskontrolle nahe Wörgl festgenommen. Er saß alkoholisiert am Steuer und wollte die Polizisten verletzen.

Als die Polizeistreife am Samstag kurz nach 20 Uhr den 55-jährigen Lenker eines PKW kontrollierte, forderte sie ihn zu einem Alkotest auf. Der Mann widersetzte sich dieser Anweisung, beleidigte die Beamten und schlug in deren Richtung. Daraufhin wurde der Mann vorübergehend festgenommen, nun folgt eine Anzeige.