Ein Bild auf 5min.at zeigt einen weißen VW ohne Kennzeichen.
Mehrere Kennzeichen wurden unerlaubterweise von geparkten Autos entfernt.
Sölden
16/11/2025
Zeugen gesucht!

Randalierer trieb in Sölden sein Unwesen

Bei drei Fahrzeugen waren die Kennzeichen abgerissen und 25 Schneestangen wurden demoliert: Ein Randalierer machte den Wintersportort unsicher.

von Felizian Krenn
In der Nacht auf Sonntag, den 16. November riss ein bisher unbekannter Täter in Sölden bei mehreren Fahrzeugen die Kennzeichen runter. Auch 25 Schneestangen wurden entlang des Radweges im Ortszentrum ausgerissen oder abgebrochen. Die Polizeiinspektion Sölden ermittelt.

Hinweise gesucht!

Die Söldner Polizei bittet unter der Telefonnummer 059133/7108 um zweckdienliche Hinweise zu diesem Fall.

