Randalierer trieb in Sölden sein Unwesen

Bei drei Fahrzeugen waren die Kennzeichen abgerissen und 25 Schneestangen wurden demoliert: Ein Randalierer machte den Wintersportort unsicher.

In der Nacht auf Sonntag, den 16. November riss ein bisher unbekannter Täter in Sölden bei mehreren Fahrzeugen die Kennzeichen runter. Auch 25 Schneestangen wurden entlang des Radweges im Ortszentrum ausgerissen oder abgebrochen. Die Polizeiinspektion Sölden ermittelt.