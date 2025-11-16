Skip to content
Region auswählen:
/ ©Canva Montage / Pixabay / philsimaging
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Klassenzimmer und ein Kreuz
Die Thematik in Tirol sorgte für zahlreiche Diskussionen.
Wörgl/Tirol
16/11/2025
Religiöses Zeichen

Darum muss ein Kreuz im Klassenzimmer hängen

Für Aufruhr sorgte die Nachricht, dass in einer Tiroler Mittelschule die Kreuze unrechtmäßig entfernt wurden. Die Bildungsdirektion musste einschreiten, ein entsprechendes Gesetz liegt vor.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(183 Wörter)

In einer Mittelschule in Wörgl wurden die Kruzifixe aus mehreren Klassenzimmern entfernt, so berichtete die Tiroler Tageszeitung. Eltern hatten sich demnach nach beschwert. Einige Kreuze landeten in Mülleimern, in anderen Klassen fehlte das christliche Symbol offenbar schon seit Jahren. Der Fall ging bis zur Tiroler Bildungsdirektion. Doch warum ist das Kreuz im Klassenzimmer ein Muss?

Kreuz muss ein fixer Bestandteil des Klassenraums sein

Laut dem Religionsunterrichtsgesetz muss in einer österreichischen Schule, in der mehr als die Hälfte der Schulkinder einem christlichen Religionsbekenntnis angehören, ein Kreuz in jedem Klassenzimmer hängen. Den Bundesländern obliegt es zudem, die Regeln zu verschärfen. So wie in Tirol zum Beispiel müssen laut Gesetz Kruzifixe in jeder Pflichtschule angebracht sein, unabhängig vom Glauben der Schüler.

Übergangslösung in Wörgl

Die Mittelschule muss daher die Kreuze wieder anbringen. Als Übergangslösung wurden Bilder vom Kreuz auf Zetteln ausgedruckt, foliert und aufgehängt, gibt die Bildungsdirektion gegenüber dem Standard an. Sollte der gesetzesmäßige Zustand so wiederhergestellt werden, drohen auch keine Strafen.

Deine Meinung ist gefragt: Sollen Kreuze in den Klassenzimmern hängen?

Ja, das Christentum ist ein wesentlicher Bestandteil unserer kulturellen Gesellschaft
Nein, die Schule sollte ein religionsneutraler Ort sein
Ist mir egal
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: