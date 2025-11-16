Große Trauer: Altbürgermeister bei Kellerbrand verstorben

Der ehemalige Bürgermeister und langjährige Feuerwehrmann Johann Mosandl ist bei einem Brand ums Leben gekommen. Die Kameraden erinnern sich an einen guten Freund und treuen Mann.

Am Sonntagmorgen gegen halb 6 wurden die Rettungskräfte zu einem Kellerbrand nach Leopoldsdorf alarmiert. Aus einem Fensterschacht drang bereits dichter Rauch, und während sich eine Bewohnerin retten konnte, wurde eine Person noch vermisst: Johann Mosandl, Altbürgermeister der Gemeinde und selbst Mitglied der freiwilligen Feuerwehr.

Jede Hilfe kam zu spät

Die Einsatzkräfte setzten alles daran, den Vermissten aus dem Brandobjekt zu retten. Schließlich wurde Mosandl von den eigenen Feuerwehrkameraden unter Atemschutz in der Garage des Hauses gefunden und geborgen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 67-Jährigen feststellen.

Bestürzung unter den Florianis

„Mit ihm verlieren wir einen zuverlässigen und treuen Kameraden und guten Freund.“, schreibt die Feuerwehr Leopoldsdorf auf Facebook