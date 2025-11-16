1,3 Millionen Jackpot wartet am Sonntag

Am 16. November könnte ein glücklicher Lottospieler um 1,3 Millionen Euro reicher werden.

Keinen Sechser gab es bei der Freitag-Ziehung.

Keinen Sechser gab es bei der Freitag-Ziehung.

Veröffentlicht am 16. November 2025, 18:10 / ©Pixabay / ChiniGaray

Am vergangenen Freitag, den 14. November wurde kein Sechser gezogen. Daher geht es bei der Lottoziehung am Sonntag nun um stolze 1,3 Millionen Euro.

Hier findest du weitere Infos zur Ziehung am Freitag, bei der es auch um den Bonus ging.