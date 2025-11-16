/ ©Pixabay / ChiniGaray
1,3 Millionen Jackpot wartet am Sonntag
Am 16. November könnte ein glücklicher Lottospieler um 1,3 Millionen Euro reicher werden.
Am vergangenen Freitag, den 14. November wurde kein Sechser gezogen. Daher geht es bei der Lottoziehung am Sonntag nun um stolze 1,3 Millionen Euro.
Hier findest du weitere Infos zur Ziehung am Freitag, bei der es auch um den Bonus ging.
Was ist dein höchster Lotto-Gewinn?
Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser
Mehr als 100.000
Zwischen 1.000 und 100.000 Euro
Zwischen 100 und 1.000 Euro
Zwischen zehn und 100 Euro
Weniger als zehn Euro
Ich habe noch nicht gewonnen
Ich spiele nicht mit
Abgestimmt: Mal
