Katze wird zu Lebensretterin bei Wohnhausbrand

In einem Haus der Schrebergartensiedlung in Pettenbach begann es am Vormittag zu brennen. Der Besitzer wurde von seiner Katze geweckt.

Das Haus brannte vollständig nieder, ein Auto ging auch in Flammen auf.

Es passierte etwa um 10 Uhr im Schrebergarten Pettenbach in Oberösterreich: Der Bewohner eines Häuschens wird plötzlich von seiner Katze geweckt. Damit rettet ihm die Samtpfote vermutlich das Leben, denn um die beiden ist bereits alles voller Rauch.

Bewohner und Katze konnten flüchten

Der 57-jährige Bewohner musste daraufhin die Tür eintreten, ums ins Freie zu gelangen und konnte so sich und seine Katze retten. Er begann sofort mit ersten Löschmaßnahmen, dennoch konnte er die Zerstörung seines Hauses nicht verhindern. Die Flammen griffen ebenfalls auf ein Auto über. Die Feuerwehr rückte aus und bekämpfte den Brand. Es entstand erheblicher Sachschaden, der betroffene Mann und seine Katze blieben unverletzt.

