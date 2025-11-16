Elektroauto geht beim Laden in Flammen auf

Kurz nach 9 Uhr wurde am Sonntag die Feuerwehr Oberndorf bei Salzburg zu einem Fahrzeugbrand alarmiert. Noch auf der Anfahrt wurde den Einsatzkräften mitgeteilt, dass es sich um ein Elektroauto handelt. Das Fahrzeug entzündete sich beim Ladevorgang an einer öffentlichen E-Tankstelle.

Schwierige Einsatzbedingungen

Nach etwas weniger als einer halben Stunde konnte die FF Oberndorf augenscheinlich den Brand unter Kontrolle bringen, dennoch flammte das Auto im Bereich der Batterie immer wieder auf. Aus diesem Grund wurde das Fahrzeug weiter gekühlt und nach einer weiteren Stunde in einem Spezialcontainer mit Wasser versenkt werden.

©FF Stadt Oberdorf Mittels Kran wurde das Fahrzeug in den Container mit Wasser gehoben.