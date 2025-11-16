Skip to content
/ ©FF Stadt Oberdorf
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein brennendes Auto am Parkplatz
Die Flammen schlugen der Feuerwehr beim Eintreffen entgegen.
Oberndorf
16/11/2025
komplett zerstört

Elektroauto geht beim Laden in Flammen auf

Die Feuerwehr Oberndorf musste zu einem brennenden Fahrzeug ausrücken. Die Löscharbeiten des Elektroautos gestalteten sich schwierig.

Kurz nach 9 Uhr wurde am Sonntag die Feuerwehr Oberndorf bei Salzburg zu einem Fahrzeugbrand alarmiert. Noch auf der Anfahrt wurde den Einsatzkräften mitgeteilt, dass es sich um ein Elektroauto handelt. Das Fahrzeug entzündete sich beim Ladevorgang an einer öffentlichen E-Tankstelle.

Schwierige Einsatzbedingungen

Nach etwas weniger als einer halben Stunde konnte die FF Oberndorf augenscheinlich den Brand unter Kontrolle bringen, dennoch flammte das Auto im Bereich der Batterie immer wieder auf. Aus diesem Grund wurde das Fahrzeug weiter gekühlt und nach einer weiteren Stunde in einem Spezialcontainer mit Wasser versenkt werden.

Ein Bild von 5min.at zeigt ein Elektrofahrzeug in einem Wasserbehälter
©FF Stadt Oberdorf
Mittels Kran wurde das Fahrzeug in den Container mit Wasser gehoben.

Wusstest du?

Da sich die Hochvolt-Batterien von Elektrofahrzeugen immer wieder selbst entzünden, ist es notwendig, sie für längere Zeit in Wasser zu tauchen, um die Kühlung zu gewährleisten und den Brand löschen zu können.

