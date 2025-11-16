Familiendrama bei Schlägerei im Pinzgau

Vier Männer lieferten sich am 15. November in einem Mehrparteienhaus eine Rauferei. Die Polizei musste ausrücken, eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Kurz vor Mitternacht kam es zu einem gewaltsamen Streit zwischen zwei Familien, zwei Väter und deren Söhne griffen sich an. Ein 31-jähriger Mann erlitt dabei Verletzungen, weil er über die Treppe stürzte. Rettungskräfte brachten ihn in Krankenhaus Zell am See. Die Polizei nahm alle vier Beteiligten fest und ermittelt nun gegen sie.