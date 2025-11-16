Skip to content
/ ©Pexels.com
Zwei Väter und zwei Söhne wurden im Streit handgreiflich.
Pinzgau/Salzburg
16/11/2025
vier Festnahmen

Familiendrama bei Schlägerei im Pinzgau

Vier Männer lieferten sich am 15. November in einem Mehrparteienhaus eine Rauferei. Die Polizei musste ausrücken, eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(63 Wörter)

Kurz vor Mitternacht kam es zu einem gewaltsamen Streit zwischen zwei Familien, zwei Väter und deren Söhne griffen sich an. Ein 31-jähriger Mann erlitt dabei Verletzungen, weil er über die Treppe stürzte. Rettungskräfte brachten ihn in Krankenhaus Zell am See. Die Polizei nahm alle vier Beteiligten fest und ermittelt nun gegen sie.

