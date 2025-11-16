Wetter: So startet Österreich in die Woche

Viel Niederschlag steht am Programm für Montag, Schnee wie am Bild ist auch zu erwarten.

Zum Wochenstart ist Österreich wolkenverhüllt, es regnet auch zeitweise sehr kräftig. Besonders am Nachmittag gibt es an der Alpennordseite vermehrt Schauer. In der Früh wird es ziemlich kalt mit einem bis neun Grad, die Tageshöchstwerte betragen fünf bis 14 Grad. Bis zum Abend sinkt die Schneefallgrenze deutlich, es kann durchaus bis in höhere Täler schneien, so die GeoSphere Austria.

Kälte und Nässe auch im Bergland

Auch in den Bergen wird es am Montag unangenehm, zu den Windböen aus Nordwesten gesellt sich der Nebel. Niederschlag ist zu erwarten, spätestens in der Nacht schneit es im gesamten Bergland. In zweitausend Metern Höhe ist mit Minusgraden im hohen bis mittleren einstelligen Bereich zu rechnen.