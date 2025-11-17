Kellner wurde zum Lebensretter

Samstagnachmittag, 15. November, hatte sich eine Wienerin im „Gasthof Zum Renner“ ein Gansl mit Knödel bestellt. Dieses wurde ihr zum Verhängnis, denn sie verschluckte sich daran. Kellner Zoltan handelte aber genau richtig und rettete ihr so das Leben.

Wienerin drohte zu ersticken

Wie mehrere Medien berichten, wurde in Wien-Döbling am Samstag ein Kellner zum Lebensretter. Der Kellner Philip vernahm gegen frühen Nachmittag ein Husten, nahm dieses Geräusch aber gleich ernst und schlug Alarm. Eine Frau war nämlich nicht erkältet, sie hatte sich an ihrem Essen verschluckt.

Heimlich-Griff rettete der Frau das Leben

Der Mann holte seinen Kollegen Zoltan sofort zur Hilfe, dieser hatte gerade erste einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert. Dadurch wusste dieser genau, was zu tun war. Er wandte den gerade erlernten Heimlich-Griff bei der zu ersticken drohenden Wienerin an. Die angewendete Methode war erfolgreich, denn die Frau spuckte zumindest Teile des verschluckten Gegenstandes wieder aus. Eine andere Frau half ihr anschließend mit Mund-zu-Mund-Beatmung, während ein weiterer Gast sofort die Rettung rief. Weil es der Patientin nach der Rettungsaktion den Umständen entsprechend gut ging, konnten die beiden Kellner, die ihr das Leben gerettet hatten, schon am nächsten Tag wieder lachen.