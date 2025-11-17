Schnee und Kälteeinbruch in Österreich: Erste Wetterwarnungen online

Der heutige Wochenstart zeigt sich in Österreich größtenteils von seiner verregneten Seite. Doch wie wird die Woche generell wettertechnisch?

Dichte Wolken am Himmel, so starten die Österreicher in den heutigen Montag. Vielerorts regnet es teilweise kräftig. Aber auch Frau Holle kommt zu Besuch, wie beispielsweise in Kärnten. Die Temperaturen sinken im Laufe des Nachmittags deutlich ab.

Wetterverlauf

Die Unwetterwarnzentrale (UWZ) spricht für heute, 17. November, einige Warnungen für Teile Österreichs aus, aufgrund markanten Wetters. Es kann eben zu vermehrten Niederschlag , teilweise Schnee kommen. Diese Bundesländer betreffen die Warnung: Vorarlberg, Kärnten, Steiermark, Niederösterreich und Burgenland. Am Dienstag wird es wieder freundlicher: „Restwolken entlang der Alpennordseite können in der Früh noch örtlich ein paar Schneeflocken bringen, tagsüber scheint aber dann vielerorts bis zum Abend überwiegend die Sonne“, wissen die Wetterexperten der GeoSphere Austria. Der Wind weht im Osten noch mäßig, in höheren Lagen etwas auffrischend aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen minus 4 bis plus 3 Grad. Tageshöchsttemperaturen werden 3 bis 7 Grad erwartet. Auch in der Steiermark wird es kalt.

©Screenshot UWZ DIe UWZ sprichte orange Wetterwarnungen für Teile Österreichs aus.

Wochenteilung in Österreich

Am Mittwoch scheint meist die Sonne. Nur dünne Schleierwolken zieren den Himmel. Erst zum Abend kommen im Südosten mehr Wolken auf. Der Wind weht verbreitet nur schwach. Ganz im Osten gibt es mäßige Böen aus Südost bis Süd. Frühtemperaturen liegen bei minus 8 bis minus 1 Grad, Tageshöchsttemperaturen erreichen 1 bis 7 Grad.

Am Donnerstag kommt Schnee

„In der Osthälfte des Landes gehen sich zunächst noch ein paar Sonnenfenster aus, bevor diese von dichten Wolken aus Westen abgelöst werden. In Vorarlberg und Tirol muss bereits in der Früh mit Niederschlag gerechnet werden. Oberhalb von 400 bis 700 Meter Seehöhe schneit es“, sagen die Meteorologen der GeoSphere Austria voraus. Bis zum Abend breitet sich der Niederschlag aus und es muss westlich einer Linie Oberösterreich Unterkärnten mit Regen und Schnee gerechnet werden. Alpensüdseitig liegt die Schneefallgrenze noch oberhalb von 1000 Meter Seehöhe. Am längsten trocken und zeitweise sonnig bleibt es im Osten und Südosten des Landes. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis West. Frühtemperaturen liegen bei minus 7 bis 0 Grad, Tageshöchsttemperaturen sind bei 1 bis 9 Grad.

So wird der Freitag

Am Freitag liegen den ganzen Tag über dem gesamten Land viele dichte Wolken, die etwas Niederschlag mit sich bringen. Nur ganz im Norden bleibt es in manchen Regionen trocken. Die Grenze, ab der es schneit, liegt meistens zwischen 300 und 500 Metern. Nur im Süden liegt die Schneefallgrenze höher, nämlich zwischen 600 und 800 Metern über dem Meer. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nord. Die Temperaturen liegen am frühen Morgen zwischen minus 5 und plus 3 Grad. Die höchsten Temperaturen am Tag erreichen minus 1 bis plus 6 Grad.

