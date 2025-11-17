Polizisten sprangen ins eiskalte Wasser: 29-Jähriger ertrank im Auto

Zu einer Tragödie kam es heute, 17. November, in den frühen Morgenstunden in Vorarlberg. Ein 29-Jähriger überlebte einen Unfall nicht.

Polizisten sprangen in Vorarlberg in den Schwarzen See, leider konnten sie den Mann nicht mehr retten.

Polizisten sprangen in Vorarlberg in den Schwarzen See, leider konnten sie den Mann nicht mehr retten.

Am 17. November 2025 gegen 0.17 Uhr kam ein 29-jähriger Fahrzeuglenker aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve auf der Walgaustraße, im Bereich des Schwarzen Sees, Vorarlberg, mit seinem PKW rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug krachte frontal in einen Betonsockel eines Auslaufbauwerks und stürzte in weiterer Folge in den dahinterliegenden See.

Polizisten sprangen ins eiskalte Wasser

Die eintreffende Polizeistreife stellte ein im Schwarzen See vollständig unter Wasser befindliches Fahrzeug fest. Zwei Beamte versuchten umgehend durch Tauchen zum Fahrzeug vorzudringen, was aufgrund der niedrigen Wassertemperatur sowie einer Tiefe von rund drei bis vier Metern nicht möglich war. Kurz darauf erreichten Einsatzkräfte der Wasserrettung den Unfallort. Zwei Taucher konnten gegen 0.57 Uhr den Mann aus dem versunkenen Fahrzeug bergen und ans Ufer verbringen. Die dort sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos.

Im Einsatz:

Im Einsatz befanden sich drei Fahrzeuge der Feuerwehr Frastanz mit 20 Einsatzkräften, vier Fahrzeuge der Feuerwehr Satteins mit 33 Einsatzkräften, vier Fahrzeuge der Rettung mit 11 Einsatzkräften, vier Fahrzeuge der Wasserrettung mit 14 Einsatzkräften sowie sieben Fahrzeuge der Polizei.