Bande soll Kokainhandel aus Häfn gesteuert haben

In Oberösterreich und Salzburg flog eine Bande auf, die trotz Haftstrafen weiter mit Kokain handeln soll. Die Ermittler stellten in Hallein drei Kilo Kokain sicher und nahmen mehrere Verdächtige fest.

Ein 37-jähriger Bosnier sitzt seit März 2024 eine neuneinhalbjährige Strafe wegen Suchtgifthandels ab. Laut Polizei ließ ihn die Haft aber nicht stoppen. Aus seiner Zelle heraus soll er erneut ein Netzwerk aufgebaut haben. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich spricht von einer „kriminellen Vereinigung“, die sich vor allem aus Insassen mit Freigänger-Status zusammengesetzt habe.

Zugriff in Hallein

Der entscheidende Schlag gelang den Ermittlern am 4. August 2025. Ein 35-jähriger Bosnier, selbst Freigänger einer Justizanstalt, wurde im Bezirk Hallein (Salzburg) bei der Übergabe von drei Kilo Kokain festgenommen. Das LKA OÖ und das Bundeskriminalamt führten die Ermittlungen gemeinsam. Kurz danach folgten mehrere gerichtlich angeordnete Durchsuchungen, auch in zwei Gefängnissen.

Bunkerwohnung im Visier

In Hallein kontrollierten die Ermittler zudem eine Wohnung, die die Gruppe laut Polizei als Suchtgift- und Geldbunker nutzte. Dort fanden sie Bargeld und weiteres Beweismaterial. Der 26-jährige Bewohner war zu diesem Zeitpunkt im Ausland. Nach seiner Rückkehr wurde er am 11. August 2025 festgenommen. Er war erst im April 2025 aus einer Strafhaft entlassen worden.

Rolle des Hauptverdächtigen

Der 37-Jährige in der Justizanstalt soll die Übergabe der drei Kilo Kokain aus dem Hintergrund organisiert haben. Die Polizei geht auch davon aus, dass er den Schmuggel aus dem Ausland in Auftrag gab. Dabei nutzte er Kontakte aus dem Umfeld der organisierten Kriminalität am Balkan. Laut Ermittlern ist eine weitere Ausweitung der Gruppe sichtbar. Mindestens zwei weitere Männer mit Freigänger-Status oder Fußfessel sollen als Subverteiler gedient haben.

Spur des Geldes

Auch die Ex-Gattin des 37-Jährigen rückte in den Fokus. Auf ihren Konten stellten die Ermittler verdächtige Geldbewegungen fest. Gegen sie wird wegen Geldwäsche ermittelt. Die Polizei geht davon aus, dass der 37-Jährige den neuerlichen Handel seit Sommer 2024 betrieb, also kurz nach seiner rechtskräftigen Verurteilung. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich fasst zusammen: „Es ist davon auszugehen, dass der 37-Jährige diesen Suchtgifthandel bereits seit Sommer 2024 betrieb.“