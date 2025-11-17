Unfall-Tragödie: Frau von LKW getötet

Zu einem tragischen Unfall kam es heute, gegen 7 Uhr, in Salzburg. Eine Frau wurde von einem LKW erfasst und überlebte den Unfall nicht.

In Salzburg kam es am heutigen Montagmorgen zu einer Tragödie. Eine 55-jährige Serbin war als Fußgängerin unterwegs und wurde von einem LKW erfasst. Sie verstarb.

Serbin überlebte Unfall nicht

„Den Unfall kann ich bestätigen. Die Frau war eine 55-jährige Serbin und ist gestorben“, sagt eine Polizeipressesprecherin auf Anfrage von 5 Minuten. Sie soll von dem LKW überrolt worden sein, berichtet das Medium InfoMediaWorx. Mehr Informationen zu dem Unfallhergang gibt es zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht.