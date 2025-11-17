Black Friday: Vorsicht vor diesen Betrugsmaschen

Rund um den Black Friday häufen sich in Österreich Warnungen vor Tricksereien und Betrugsmaschen. Die Arbeiterkammer und Watchlist Internet zeigen, worauf du achten musst, damit du nicht in eine teure Falle tappst.

Viele Händler setzen zum Black Friday (Freitag, 28. November 2025) auf Druck. Countdown-Uhren, blinkende Hinweise auf „nur noch kurze Zeit“ oder angeblich knappe Stückzahlen sollen dich zu schnellen Käufen verleiten. Laut Arbeiterkammer musst du nicht darauf anspringen. Händler sind verpflichtet, den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage anzugeben. Ein Blick auf Preisverläufe auf Seiten wie geizhals.at hilft dir, echte Nachlässe von aufgeblasenen Angeboten zu unterscheiden.

Preise vorher beobachten

Wer wirklich sparen will, beginnt früher. Wenn du Produkte schon im Vorfeld beobachtest, siehst du leichter, ob der „Rabatt“ am Black Friday tatsächlich einer ist. Auch Preisalarme sind eine Hilfe. So kaufst du nicht aus dem Bauch heraus, sondern mit Überblick.

Kleingedrucktes lesen

Die großen Zahlen in der Werbung wirken verlockend. „Bis zu 60 Prozent“ heißt aber oft, dass nur einzelne Restposten stark reduziert sind. Schau dir die Details an. Sonst stehst du am Ende mit einem vermeintlichen Schnäppchen da, das gar keines ist.

Wirst du beim Black Friday 2025 einkaufen? Ja. Habe ich fix im Kalender eingetragen. Ich weiß nicht. Mal überlegen. Nein, ich bin kein Fan dieser Rabattschlacht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Versand, Gebühren und Rücksendung

Manchmal wird ein günstiger Preis durch hohe Versandkosten wieder zunichtegemacht. Bestellungen aus dem Ausland können zusätzlich Zoll oder andere Gebühren verursachen. Für Rücksendungen musst du häufig selbst zahlen. Beim Onlinekauf gilt zwar ein Rücktrittsrecht von 14 Tagen, doch Rücksendungen in Drittstaaten können teuer werden. Lies dir die Bedingungen daher gut durch.

Fake-Shops nehmen zu

Ein großes Risiko rund um den Black Friday sind gefälschte Online-Shops. Laut ÖIAT und Bundeskriminalamt gab es allein 2023 über 1.700 Anzeigen. Die Maschen reichen von gar nicht gelieferter Ware über Markenfälschungen bis hin zu Seiten, die nur deine Daten abgreifen wollen. Die Seiten wirken oft täuschend echt und bieten vor allem höherpreisige Produkte an. Bevor du bestellst, überprüfe Bewertungen und das Impressum. Auf fakeshop.at kannst du Shops prüfen lassen.

Gewinnspiele als Lockfalle

Auch in den sozialen Medien tauchen derzeit vermehrt falsche Gewinnspiele auf. Kriminelle kopieren echte Firmenprofile und verleiten Teilnehmende dazu, Links zu öffnen oder Daten einzugeben. So landen viele in einer Abo-Falle, bei der monatlich hohe Beträge abgebucht werden. Wenn du aufgefordert wirst, Geld zu überweisen oder Kreditkartendaten einzugeben, ist Vorsicht angesagt. Prüfe immer, ob du überhaupt an einem Gewinnspiel teilgenommen hast.

Was tun, wenn man einen Betrug entdeckt hat?

Solltest du bezahlt oder Daten bekanntgegeben haben, gilt es schnell zu handeln. Melde dich bei deiner Bank, um weitere Abbuchungen zu verhindern. Erstatte Anzeige bei der Polizei. Wenn du einen verdächtigen Anhang geöffnet hast, lass dein Gerät auf Schadsoftware prüfen.