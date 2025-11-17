Unwetter-Katastrophe in Italien: Friaul ruft regionalen Notstand aus

In Italien, vor allem Norditalien, kam es am Sonntag (16. November) durch Dauerregen zu zahlreichen Schäden. Friaul hat den regionalen Notstand ausgerufen.

Friaul ruft regionalen Notstand aus

„Nach der Unwetterwelle, die die Region und insbesondere die Gemeinden Cormonen und Romans d’Isonzo getroffen hat, verlängern wir die Warnung auf 12 Uhr morgen, 18. November (die erste Frist wurde heute um 12 Uhr gesetzt) und rufen einen regionalen Notfall aus und bitten die nationale Mobilisierung, Unterstützung aus anderen Regionen zu bekommen: Priorität sind jetzt die Menschen, heißt es auf der Facebook Seite der Region Friaul.

©Leser In Udine kommt es zu großen Schäden durch den Dauerregen, ein Leser hat Bilder von dort gesendet.

Zwei Menschen werden vermisst

Heftiger Dauerregen hat am Sonntag große Teile Liguriens getroffen und zahlreiche Schäden verursacht. Auch die Regionen Toskana und Emilia-Romagna waren betroffen. In Genua stürzte im Stadtteil Pegli eine Stützmauer ein. Dabei wurden mehrere Autos beschädigt, und die Gas- und Stromversorgung musste unterbrochen werden. In Genua glichen die überfluteten Straßen zeitweise reißenden Bächen, berichten mehrere Medien. Die Feuerwehr rettete Fahrgäste aus einer blockierten Kabine; verletzt wurde niemand, aber der Bahnbetrieb wurde eingestellt. Die Stadtverwaltung rief die Bevölkerung auf, unnötige Fahrten zu unterlassen und gefährliche Bereiche wie Unterführungen, Brücken und Flussufer zu meiden. Parks und Friedhöfe blieben geschlossen. Der Nordosten Italiens wurde in den letzten 12 Stunden ebenfalls von starken Niederschlägen heimgesucht, wobei zwischen 265 und knapp 300 Millimeter Regen fielen. Der gesamte Ort Versa, zwischen Udine und Görz, wurde komplett überflutet. In Brazzano löste sich ein Erdrutsch, der sich in den Ort bahnte und drei Häuser mit sich riss. Mindestens zwei Menschen werden derzeit vermisst, berichten Medien.

150 Einsatzkräfte

„Die Situation ist herausfordernd – so ein Gutachter: Die dreihundert Menschen in Versa müssen sich für die nächsten Stunden eine Unterkunft suchen und deshalb stehen wir mit den Bürgermeistern in Kontakt und richten Fitnessstudios mit Brandy in beheizten Räumen und mit organisierten Mahlzeiten auf in diesen Minuten von Ana.“ Derzeit sind über 150 Zivilschutzfreiwillige mit 50 Fahrzeugen auf dem Gelände im Einsatz, sowie Feuerwehrleute und weitere Einsatzkräfte. Ein 5 Minuten Leser sendete Bilder aus Udine: „Wir hatten hier mehr als 255 Millimeter Regen“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2025 um 14:01 Uhr aktualisiert