Große Suchaktion: Frau kehrte nach Wanderung nicht zurück

Seit gestern, 16. November, wird eine Frau vermisst. Sie kam nach einer Wanderung vom Montafon nicht mehr zurück.

Seit dem 16. November 2025 läuft im Montafon eine umfangreiche Suche nach einer Frau, die von einer Wanderung im Bereich Wiegensee/Tafamunt nicht zurückgekehrt ist. Die Frau war am Sonntagvormittag alleine zu einer Wanderung dorthin aufgebrochen.

Große Suche eingeleitet

Als die Frau von ihren Angehörigen am Nachmittag telefonisch nicht erreicht und bis in die Abendstunden kein Kontakt zu ihr hergestellt werden konnte, wurde eine Abgängigkeitsanzeige erstattet. Eine erste Handyortung ergab, dass sich das Mobiltelefon der Frau im Bereich der Talstation der Vermuntbahn in einem Radius von rund 1,4 Kilometern eingeloggt hatte. Daraufhin wurde eine großangelegte Suchaktion eingeleitet. Sämtliche Wanderwege im Bereich Wiegensee/Tafamunt wurden sowohl zu Fuß als auch mittels Drohnen abgesucht.

Polizeihubschrauber musste Suche abbrechen

Wegen der schlechten Witterungsbedingungen musste der Einsatz eines Polizeihubschraubers in der Nacht abgebrochen werden. Die Suche wurde am 17. November gegen 04:30 Uhr vorübergehend eingestellt. Am Montagmorgen wurde die Suche ab 8 Uhr erneut aufgenommen. Aufgrund der weitläufigen und teils sehr unwegsamen Geländeabschnitte gestaltet sich der Einsatz herausfordernd. Die Vermisstensuche dauert derzeit an.