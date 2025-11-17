Frau (37) tot: Radfahrerin von Klein-LKW und Auto erfasst

In den frühen Morgenstunden hat sich in Pressbaum ein tragischer Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Radfahrerin tödlich verletzt wurde. Sie kollidierte mit einem Klein-LKW und wurde dann von einem weiteren PKW erfasst.

Eine 37-jährige Frau aus dem Bezirk St. Pölten-Land lenkte am 17. November 2025, gegen 6 Uhr, ihr Fahrrad auf der B 44 im Gemeindegebiet von Pressbaum (Niederösterreich) in Fahrtrichtung Purkersdorf. Sie trug eine Warnweste, einen Helm und hatte sowohl das Front- als auch das Hecklicht eingeschaltet. Die Radfahrerin hätte ersten Erhebungen zufolge in die Siedlungsstraße einbiegen wollen und hat ihr Fahrrad in Richtung Fahrbahnmitte gelenkt, berichtet die Polizei. Dann nahm das Unglück seinen Lauf.

Kollision mit Klein-LKW endete tödlich

Zur gleichen Zeit lenkte ein 56-jähriger Mann aus dem Bezirk Horn im leicht alkoholisierten Zustand einen Klein-Lkw auf der B 44 in Fahrtrichtung Purkersdorf. Aus unbekannter Ursache soll der Lenker des Klein-Lkw die mittig auf der Fahrbahn stehende Radfahrerin nicht bemerkt haben und sei mit der linken Fahrzeugseite mit der Frau kollidiert, heißt es im Polizeibericht weiter. Durch die Kollision wurde die 37-Jährige auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kam dort zu liegen.

Von PKW überrollt: Frau bei tragischem Unfall getötet

Ein in Richtung Rekawinkel fahrender 19-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk St. Pölten-Land hat trotz Vollbremsung nicht mehr ausweichen können und die Radfahrerin überrollt. Sie wurde unter dem Pkw eingeklemmt. Ersthelfer und Unfallbeteiligte befreiten die Frau. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod der Radfahrerin feststellen.

Ermittlungen laufen

Die B 44 war im Bereich der Unfallstelle von 6.15 Uhr bis 8.15 Uhr gesperrt. Der Lenker des Klein-Lkw wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde und der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt. Der PKW-Lenker wird ebenfalls der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt. Weitere Erhebungen zum Unfallhergang werden noch geführt.