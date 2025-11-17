Wohnhaus-Einbruch: Unbekannte reißen Tresor aus Schrank

Am 16. November kam es in der Gemeinde Ferlach zu einem Einbruchsdiebstahl, wie die Polizei am Montagnachmittag informierte. Zwischen 16.30 und 22.10 Uhr brachen bisher unbekannte Täter die Terrassentüre eines Einfamilienwohnhauses auf und stiegen in das Wohnhaus ein. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnräume und fanden einen Tresor, der im Schrank verankert war. Mit Gewalt rissen die den Tresor heraus. Darin dürften sich laut Angaben der Polizei Schmuck und Dokumente befunden haben. „Es entstand ein Schaden in Höhe von einem niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Weitere Erhebungen werden geführt“, so die Polizei abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2025 um 16:24 Uhr aktualisiert