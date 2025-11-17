Seit Mitte Oktober vermisst: Abgängige Frau wohlauf

Seit der Nacht auf den 14. Oktober 2025 war eine 49-jährige Deutsche aus ihrer Wohnung in München abgängig. Das Fahrzeug der Frau wurde am 14. Oktober 2025 gegen 14.10 Uhr im Bereich Wiltenberg in Innsbruck unversperrt aufgefunden – 5 Minuten berichtete. Die durchgeführten Suchaktionen, sowie weitere Erhebungen zum Aufenthaltsort der Frau verliefen zunächst ergebnislos. Zunächst wurde ein tragischer Unfall befürchtet, nun kann allerdings Entwarnung gegeben werden.

Vermisste Frau wohlauf bei Polizeistation angetroffen

Die Abgängige 49-jährige Frau konnte bereits am 12. November 2025 gegen 20 Uhr bei einer bayrischen Polizeidienststelle wohlbehalten angetroffen werden, teilt die Polizei am heutigen Montag, 17. November, mit. Nähere Umstände sind nicht bekannt.