Scheibe zerbrach: Arbeiter bei Unfall schwer verletzt

Beim Entladen von Glasscheiben ist es am Montagvormittag in Vils zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Zwei Männer aus Italien wurden verletzt, einer von ihnen schwer.

Der Mann stürzte vom Anhänger, während sein Fuß weiterhin unter den Glasscheiben eingeklemmt blieb.

Am Montagvormittag, 17. November, waren zwei italienische Staatsangehörige (34 und 28) in Vils (Tirol) damit beschäftigt, mehrere schwere Glasscheiben von einem Anhänger zu entladen. Beide befanden sich dazu auf dem Anhänger.

Fuß unter Glasscheibe eingeklemmt

Beim Lösen der Zurrgurte durch den 34-Jährigen kippten die Glasscheiben aus bislang unbekannter Ursache um. Dabei fiel eine Scheibe auf seinen rechten Fuß. Der Mann stürzte in weiterer Folge vom Anhänger, während sein Fuß weiterhin unter den Glasscheiben eingeklemmt blieb.

Scheibe zerbrach: Arbeiter erlitt schwere Schnittverletzung

Der 28-Jährige erlitt zeitgleich eine tiefe Schnittverletzung an der linken Hand, als er offenbar versuchte, die umfallenden Glasscheiben zu halten und eine Scheibe zerbrach. Der 34-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit der Rettung und dem Notarzt ins Krankenhaus Reutte gebracht. Der 28-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ebenfalls ins Krankenhaus Reutte eingeliefert.