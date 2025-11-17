Christkind für Tiere: Österreichs größte Spendenaktion startet heute

Österreichs größte Sachspendenaktion für Tiere startet wieder: Über 50 Schützlinge im Tierschutzhaus Vösendorf hoffen von 17. November bis 23. Dezember auf erfüllte Weihnachtswünsche.

Auch 2025 sorgt Tierschutz Austria dafür, dass Weihnachten nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere ein Fest der Freude wird. Die traditionelle Christkind-Aktion läuft von 17. November bis 23. Dezember und ermöglicht es Tierfreunden, mehr als 50 Schützlinge im Tierschutzhaus Vösendorf zu beschenken. Jahr für Jahr ist sie Österreichs größte Sachs-pendeninitiative für Tiere – und sorgt für strahlende Augen bei Zwei- und Vierbeinern.

Herzensprojekt für Langsitzer

Besonders wichtig ist die Aktion für jene Tiere, die schon lange auf ein neues Zuhause warten. „Für unsere Langsitzer ist diese Aktion etwas ganz Besonderes“, betont Tierheimleiter Stephan Scheidl. Die Christkind-Aktion zeige jedes Jahr, wie viel Mitgefühl in der Gesellschaft stecke.

Vier Tiergeschichten – vier Wunschzettel Stellvertretend für rund 2.000 betreute Tiere machen vier Schützlinge ihre Wünsche bekannt: Patenkatze Pia

Durch eine neurologische Störung verliert sie manchmal das Gleichgewicht – doch ihr Lebensmut bleibt groß. Sie wünscht sich einen Rascheltunnel und Felix-Frischebeutel. Snow & Flake

Die ausgesetzten Welpen brauchen Wärme und Geborgenheit. Auf ihrer Liste: weiche Leckerlis, Kauartikel und eine Wärmelampe. Pony-Omi Grelli (40)

Die Seniorin am Gnadenhof genießt ihr ruhiges Leben. Sie freut sich über einen Heuspielball und Salzlecksteine. Typ Tyson

Der American-Staffordshire-Terrier liebt robustes Spielzeug und wünscht sich KONG-Produkte sowie Pferde-Kauartikel.

So funktioniert die Christkind-Aktion Online kann man auswählen und registrieren.

Wunschliste und Etikett per Mail erhalten.

Geschenk besorgen und ins Tierschutzhaus Vösendorf bringen oder schicken.

Die Übergabe wird fotografisch festgehalten – die Bilder erscheinen online.

„Unsere Aktion zeigt unmittelbar, was Spenden bewirken“, sagt Scheidl.

Warum die Aktion so beliebt ist

Viele Tierfreund schätzen, dass sie direkt sehen, wie ihre Hilfe ankommt. Jede Übergabe, jeder Wunsch und jede Freude wird dokumentiert – und macht Weihnachten im Tierschutzhaus ein Stück heller.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2025 um 19:14 Uhr aktualisiert