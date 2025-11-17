Auf Schnee folgt Sonne: So wird das Wetter am Dienstag

Auf einen recht winterlichen Start folgt am Dienstag wieder etwas Sonnenschein. Zwar können entlang der Alpennordseite am Morgen noch einzelne Schneeflocken fallen, doch schon bald zeigt sich verbreitet die Sonne, so die Prognose.

„Restwolken entlang der Alpennordseite können in der Früh noch örtlich ein paar Schneeflocken bringen, tagsüber scheint aber dann vielerorts bis zum Abend die Sonne“, so die Wetterprognose der GeoSphere für Dienstag. Der Wind soll vor allem im Osten noch mäßig wegen, in exponierten Lagen wird teils lebhafter Wind erwartet. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 5 und plus 3 Grad. Im Laufe des Tages können die Temperaturen bis zu 7 Grad erreichen.

