E-Scooter-Lenker erlitt bei Kollision mit PKW schwere Kopfverletzung

Ein schwerer Unfall in Innsbruck hat am Montagnachmittag für Aufsehen gesorgt: Ein junger eScooter-Fahrer prallte mit einem Auto zusammen und wurde dabei schwer am Kopf verletzt.

Am Montagnachmittag, 17. November, fuhr ein 21-jähriger Österreicher mit einem E-Scooter in Innsbruck die Eduard Bodem Gasse entlang, als ein 46-jähriger Österreicher plötzlich seinen PKW aus einer Einfahrt in Richtung links in die Eduard Bodem Gasse einbiegen wollte. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zur Kollision zwischen dem eScooter und dem PKW.

21-Jähriger erlitt schwere Kopfverletzung

Der 21-Jährige kam zu Sturz und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Trotz verwendetem Helm zog er sich dabei schwere Kopfverletzungen zu und musste nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in die Universitätsklinik Innsbruck verbracht werden. Die Erhebungen sind im Gange.