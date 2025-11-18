Auffahrunfall im Pfändertunnel: Lkw-Lenker (78) schwer verletzt

Am Montag ereignete sich gegen 14.40 Uhr auf der A14 Rheintalautobahn im Pfändertunnel in Fahrtrichtung Tirol ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen.

Eine 58-jährige Autofahrerin musste auf Höhe Straßenkilometer 3,4 aufgrund eines Rückstaus am Stauende stark abbremsen. Ein nachfolgender 39-jähriger Autofahrer bemerkte dies zu spät und touchierte, trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver, das stehende Fahrzeug.

Eine Person wurde schwer verletzt

Ein nachfolgender 78-jähriger Lastkraftwagenfahrer konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte auf das Heck des vor ihm stehengebliebenen Fahrzeugs. Der 78-jährige Lenker wurde schwer verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort

Vor Ort standen zwei Streifen der Autobahnpolizei Dornbirn mit drei Einsatzkräften, die Feuerwehr Lochau mit insgesamt vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften, die Rettung mit vier Fahrzeugen und elf Einsatzkräften sowie die Autobahnmeisterei mit einem Fahrzeug und einem Mitarbeiter im Einsatz. Der Pfändertunnel war in Fahrtrichtung Tirol von 14.40 bis 16.20 Uhr gesperrt.