Doppelmord in Tirol: Zwei Leichen in Wohnung gefunden

Bereits seit Monaten führten Tiroler Beamte Ermittlungen aufgrund eines Vermisstenfalls. Nun wurden zwei Leichen gefunden.

Das Landeskriminalamt Tirol führt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Innsbruck seit mehreren Monaten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes zweier Tötungsdelikte. In diesem Zusammenhang wurden bereits im Juni 2025 zwei Beschuldigte – ein 55-jähriger österreichischer Staatsangehöriger sowie sein 53-jähriger Bruder festgenommen. Die Männer stehen im Verdacht mit dem Tod einer 34-jährigen syrischen Staatsangehörigen sowie deren 10-jährigen Tochter, die beide seit Juli 2024 aus Innsbruck abgängig sind, in Verbindung zu stehen.

Zwei Leichen aufgefunden

Aufgrund von intensiven Ermittlungen der Tiroler Polizei konnten nun am 14. November 2025 die Leichen der Frauen in Innsbruck in einer Wohnung aufgefunden werden. Die beiden Beschuldigten befinden sich seither in Untersuchungshaft in der JA Innsbruck bzw. in der JA Salzburg.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2025 um 08:43 Uhr aktualisiert