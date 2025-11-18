Oberösterreich: Großbrand in Recyclinghalle fordert zehn Feuerwehren

Ein Brand in einer Recyclinghalle forderte in Linz in der Nacht auf Dienstag zehn Feuerwehren.

Die Freiwillige Feuerwehr Ebelsberg berichtet von einer intensiven Einsatznacht: „Seit 0.28 Uhr stehen wir gemeinsam mit zehn weiteren Feuerwehren bei einem Großbrand in einer Halle eines Recyclingunternehmens im Einsatz.“ Während ein Teil der Mannschaft gegen die Flammen kämpfte, übernahm ein Fahrzeug der FF Ebelsberg gleichzeitig die Bereitschaft für das Linzer Stadtgebiet. Doch damit war die Nacht nicht vorbei: „Gegen 4 Uhr wurde unser RLF zusätzlich zu einer Türöffnung mit Menschenrettung im Stadtteil Auwiesen alarmiert“, so die Feuerwehr weiter.

©FF Ebelsberg Dichter Rauch drang aus der Recyclinghalle. Zehn Feuerwehren standen gemeinsam im nächtlichen Löscheinsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2025 um 09:12 Uhr aktualisiert