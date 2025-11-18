Gerichtsurteil: Grosz muss Vorwürfe gegen Bohrn Mena stoppen

Das Landesgericht Krems hat einem Antrag der Publizistin Veronika Bohrn Mena stattgegeben. Eine einstweilige Verfügung verpflichtet Fernsehkommentator Gerald Grosz (FPÖ) ab sofort, mehrere Aussagen über die Aktivistin zu unterlassen.

Paukenschlag in der Causa „Kampagne gegen Hetzte im Netz“: Das Ehepaar Bohrn Mena wehrt sich und das mit Erfolg. Das Landesgericht Krems hat einem Antrag der Publizistin Veronika Bohrn Mena stattgegeben. Eine einstweilige Verfügung verpflichtet Fernsehkommentator Gerald Grosz (FPÖ) ab sofort, mehrere Aussagen über die Aktivistin zu unterlassen. Das Gericht stellte klar, dass zentrale Vorwürfe, darunter angebliche „Geschäftemacherei“ bei Klagen gegen digitale Gewalt, als unwahr einzustufen seien.

Vorwürfe der „Geschäftemacherei“ zurückgewiesen

Grosz hatte Veronika und Sebastian Bohrn Mena öffentlich vorgeworfen, sie würden sich mit Schadenersatzforderungen bereichern. Diese Darstellung wies das Gericht zurück. Bohrn Mena sprach von einer „Täter-Opfer-Umkehr“, die sie aus rechtsextremen und FPÖ-nahen Kreisen erlebt habe. Für sie setzt die Entscheidung nun ein klares Zeichen gegen unbelegte Anschuldigungen.

Facebook-Posting muss gelöscht werden

Konkret beanstandete das Gericht Aussagen eines Facebook-Postings von Anfang August 2025. Unter anderem fielen Formulierungen wie „opportunistische Geschäftemacher“ oder der Vorwurf, man wolle ein „gelegtes Feuer monetarisieren“. Diese Passagen müssen laut einst-weiliger Verfügung gelöscht werden. Gerald Grosz hatte die Unterlassung zunächst bekämpft und argumentiert, seine Aussagen seien auf Tatsachen gestützt – einen Beleg dafür konnte er laut Gericht jedoch nicht liefern.

Kein Wahrheitsbeweis – Gericht rügt Vorgehen

In seiner Begründung hielt das Gericht fest, dass Grosz den Wahrheitsbeweis nicht erbringen konnte. Auch zahlreiche von seiner Rechtsvertretung vorgelegte Unterlagen änderten daran nichts. Bohrn Mena sieht dem nun folgenden Hauptverfahren gelassen entgegen. Sie betont, es gehe ihr darum, Grenzen im öffentlichen Diskurs wieder klarzuziehen und rechtliche Schritte gegen Hasskampagnen zu setzen.

Anwalt: „Brandstifter, der die Feuerwehr klagt“

Rechtsanwalt Robert Kerschbaumer, der das Ehepaar Bohrn Mena vertritt, kritisierte Grosz’ Verteidigungsstrategie scharf. Sein Mandat verteidige sich gegen Drohungen und Hass, während Grosz diese wiederum als „Geschäftemacherei“ darzustellen versucht habe. Mit der einstweiligen Verfügung, so Kerschbaumer, sei nun ein deutliches Signal gesetzt: Das Gericht sehe Grosz in der Verantwortung für rufschädigende Aussagen, die er künftig zu unterlassen habe.

Grosz: „Schwere juristische Niederlage für Bohrn Menas“

5 Minuten hat mit Gerald Grosz gesprochen. Er verriet telefonisch: „Ich wundere mich darüber, dass sie so siegessicher tuen: Das ganz dreckige, üble Spiel der Bohrn Menas hat die Richterin zurück vehement gewiesen. Den Antrag gar abgewiesen. Die Bohrn Menas haben eine klare Niederlage einstecken müssen. Sie müssen die Hälfte der Kosten tragen, denn das Gericht hat die Hälfte des Antrages von Bohrn Mena zurück gewiesen. Es gilt die Meinungsfreiheit.“ Veronika Bohrn Mena habe sogar „Menschen ein Schreiben geschickt, wo sie für ein Like von Facebook Posts eine Entschädigung verlangt. Jetzt reißt die PR-Blase. Die Realität ist traurig.“ Laut Grosz habe die Richterin „die Klage der Bohrn Menas in erster Instanz zurück gewiesen. Sogar der Rechtsanwalt der Bohrn Menas Robert Kerschbaumer hat ein Disziplinarverfahren der Tiroler Rechtsanwaltskammer am Hals. Er hatte fälschlicherweise behauptet, er habe Dokumente zugestellt.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2025 um 09:58 Uhr aktualisiert