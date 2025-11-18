Großbrand in Wiener Disko: 88 Florianis bekämpften stundenlang das Feuer

In Wien brach gestern Nacht ein Großbrand in einer Diskothek aus. 88 Florianis bekämpften stundenlang das Feuer.

In einer Diskothek – welche zum Einsatzzeitpunkt geschlossen ist – brach in der Nacht auf den 18. November ein Brand aus. Aufgrund der Intensität wurde auf Alarmstufe 2 erhöht. Die Nachbarobjekte konnten geschützt werden, verletzt wird niemand.

Flammen schlugen aus dem Dach

Beim Eintreffen der Feuerwehr in der Daumegasse in Wien-Favoriten schlugen bereits Flammen aus dem Dach einer geschlossenen Diskothek. Umgehend wurde auf Alarmstufe 2 erhöht, um ausreichend Einsatzkräfte vor Ort zu haben. Feuerwehrleute schützten eine unmittelbar angrenzende Supermarktfiliale mit zwei Löschleitungen vor dem Übergreifen des Brandes.

Das Gebäude stürzte teilweise ein

Die umfassende Brandbekämpfung erfolgte mit zwei Wasserwerfern und sechs Löschleitungen, größtenteils unter Atemschutz. Für eine möglichst effiziente Brandbekämpfung öffneten Atemschutztrupps – wo es noch möglich war – das Dach mit Hilfe von Motorrettungssägen. Trotz der intensiven Löschmaßnahmen, stellenweise unter Einsatz von Löschschaum, kam es zum Teileinsturz des eingeschoßigen Gebäudes.

©BF Wien | In einer Wiener Disko… ©BF Wien | ..brannte… ©BF Wien | …es… ©BF Wien | ..stundenlang. ©BF Wien

Die Brandbekämpfung dauerte stundenlang

Die Löschwasserversorgung wurde durch Großtanklöschfahrzeuge sichergestellt. Durch die gesetzten Maßnahmen blieben alle Nachbarobjekte unbeschädigt. Die Rückmeldung „Brand aus“ erfolgte um 9.17 Uhr. Nachlöscharbeiten werden jedoch noch bis in die Vormittagsstunden andauern. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen. Es waren 88 Florianis mit 23 Einsatzfahrzeugen vor Ort.