So stoppt die Regierung Shrinkflation: Strafen bis zu 15.000 Euro

Viele kennen es: Die Packung sieht gleich aus, doch drin ist viel weniger. Diese „Shrinkflation“ sorgt seit Jahren für Ärger. Nun plant die Regierung ein neues Gesetz, welches mehr Transparenz schaffen soll. Ein Verbot der Praxis ist nicht angedacht, aber eine verpflichtende Kennzeichnung für 60 Tage. Ob das die Preise senkt, bleibt fraglich – Ziel ist vor allem, Konsumenten besser zu informieren.

60-Tage-Hinweis und Strafen bis 15.000 Euro

Der Entwurf aus dem Wirtschaftsministerium soll bereits am Dienstag im Ministerrat landen. Vorgesehen ist eine gut sichtbare Kennzeichnung im Handel, wenn Unternehmen die Füllmenge reduzieren. Wer die Pflicht ignoriert, muss mit Strafen von bis zu 15.000 Euro rechnen. Kleine Greißler sind bewusst ausgenommen. Bevor Strafen greifen, soll die Regierung zunächst beraten – die neuen Regeln sollen Anfang 2026 in Kraft treten.

Schlupflöcher schließen: Was passiert bei Rezepturänderung?

Händler sollen die geschrumpfte Füllmenge gut sichtbar am Regal oder direkt auf der Verpackung ausweisen. Auch Versuche, durch minimale Rezepturänderungen der Kenn-zeichnungspflicht zu entgehen, sollen gesetzlich verhindert werden. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) betont, dass Konsumenten „sofort erkennen sollen, wofür sie bezahlen“, und spricht von mehr Fairness im Wettbewerb.

Politisches Ringen um Lebensmittelpreise

Die Debatte um Lebensmittelpreise heizt die Politik seit Monaten auf. ÖVP, FPÖ und SPÖ liefern sich ein Rennen um härtere Maßnahmen. Von eigenen FPÖ-Anträgen bis zu SPÖ-Forderungen nach strengeren Strafen – Shrinkflation ist zum politischen Dauerthema geworden. Ob die neue Kennzeichnungspflicht tatsächlich die Inflation beeinflusst, bezweifeln Ökonomen. Sie sehen darin eher einen ersten, aber sinnvollen Schritt in Richtung Transparenz.

Gerichtsurteil zeigt: Schon jetzt gibt es Grenzen

Dass Shrinkflation rechtlich problematisch sein kann, zeigt ein Urteil gegen Iglo: Das Oberlandesgericht Wien verurteilte das Unternehmen, weil eine reduzierte Füllmenge nicht klar erkennbar war. Der Verein für Konsumenteninformation hatte geklagt – erfolgreich. Fachleute sehen darin ein wichtiges Signal für den gesamten Markt. Doch weil solche Fälle bisher nur gerichtlich verfolgt werden konnten, soll die neue Regelung den Behörden künftig ein schnelleres Eingreifen ermöglichen.