Doppelmord: Mutter und Tochter wurden in Kühltruhen aufgefunden

Wie heute bekannt wurde, wurden eine vermisste Mutter und ihre Tochter in einer Innsbrucker Wohnung tot aufgefunden. Nun gibt die Polizei weitere Details bekannt.

Lange Ermittlungen führten Tiroler Beamte aufgrund eines Vermisstenfalls in Tirol. Die Leichen einer Frau und ihrer 10-jährigen Tochter wurden dann am 14. November in einer Innsbrucker Wohnung aufgefunden. Nun kommen weitere Details zu dem Fall ans Licht.

Polizei gibt weitere Details in Pressekonferenz bekannt

Die Leichen einer 34-jährigen Frau und ihrer Tochter wurden in Kühltruhen hinter einer Rigipswand gefunden. Ein Cousin aus Düsseldorf hatte die Frau und das Kind am 25. Juni als vermisst gemeldet. Landespolizeidirektor Helmut Tomac sagte, dass die Frau zuletzt mit einem Arbeitskollegen zusammen war. Vor ihrem Verschwinden hatte sie ihren Job gekündigt, um für längere Zeit in die Türkei zu reisen.

Beschuldigter sagte, es war ein Unfall

Mehr als 11 Monate lang wurden unter anderem Telefongespräche überwacht und auch im Ausland ermittelt. Der Verdacht gegen die beiden Männer wurde so stark, dass sie schließlich verhaftet wurden. Danach gab es Hausdurchsuchungen und weitere Sicherstellungen. Einer der Beschuldigten gab schließlich zu, dass es sich um ein „Unfallgeschehen“ handelte. Die Leichen von Mutter und Tochter wurden in der Wohnung eines der Verdächtigen gefunden. Die Opfer wurden aus einem „unwürdigen Versteck“ geholt. Die Ermittler bezeichneten den Fall als „erschütternd“.