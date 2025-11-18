Neue Strompreisbremse: Preis soll in Krisen auf 10 Cent fallen

Österreichs Haushalte dürfen auf Entlastung hoffen: Die Koalition bringt ein Gesetz auf den Weg, das den Strompreis in Krisenzeiten bei 10 Cent pro Kilowattstunde begrenzen soll.

Nach langen Verhandlungen hat sich die Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS auf ein umfassendes Strompaket geeinigt, wie „Heute.at“ berichtet. Der Entwurf für das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz liegt seit Dienstag, dem 18. November 2025, im Ministerrat. Ziel ist es, Menschen und Betriebe spürbar zu entlasten, nachdem hohe Stromrechnungen in vielen Haushalten kaum mehr zu bewältigen waren. In dem Paket ist ein Mechanismus vorgesehen, der in Energiekrisen einen Preisdeckel bei zehn Cent pro Kilowattstunde ermöglicht. Der aktuelle Marktpreis liegt bei rund 15 Cent und würde damit um ein Drittel sinken.

Was genau gedeckelt wird

Der Deckel betrifft ausschließlich den reinen Strompreis, der etwa ein Drittel der gesamten Rechnung ausmacht. Netzgebühren sowie Steuern und Abgaben bleiben unverändert. Laut Prognosen steigen die Netzgebühren im österreichweiten Schnitt 2026 um rund 1,1 Prozent. Trotzdem erwartet die Regierung eine deutliche Entlastung, da vor allem der Energieanteil bei vielen Haushalten stark ins Gewicht fällt.

Unterstützung für Industrie und sozial Schwache

Private Haushalte sollen direkt von der neuen Bremse profitieren. Für die Industrie sind zusätzliche Schritte geplant, etwa rechtliche Erleichterungen bei der Eigenstromerzeugung. Damit soll die Wettbewerbsfähigkeit steigen und die Inflation gedämpft werden. Für Menschen in besonders schwierigen finanziellen Situationen sieht der Entwurf zudem einen Sozialtarif von sechs Cent pro Kilowattstunde vor. Zusätzlich soll ein Tarifmodell eingeführt werden, das stromsparendes Verhalten zu bestimmten Zeiten belohnt, um die Netze zu entlasten.

Wer die Kosten trägt

Finanziert werden soll die Strompreisbremse von heimischen Energieerzeugern, die überwiegend im Staatsbesitz stehen. Die Regierung spricht von der größten Reform des Strommarktes seit zwei Jahrzehnten, mit dem Ziel, Versorgungssicherheit und leistbare Preise für Haushalte und Betriebe langfristig abzusichern.

Nächster Halt: Parlament

Der Gesetzesvorschlag wird nun an den Nationalrat weitergeleitet. Da es für das Paket eine Zweidrittelmehrheit braucht, ist die Regierung auf FPÖ oder Grüne angewiesen. Erste Gespräche mit der FPÖ haben bereits stattgefunden. Die Grünen wollen den Entwurf genau prüfen und darauf achten, dass er auch tatsächlich zu günstigem und erneuerbarem Strom führt. Kommt die Mehrheit zustande, könnte das Gesetz im Dezember beschlossen werden und frühestens Anfang 2026 in Kraft treten.